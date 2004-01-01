eKuiperの1クリックデプロイ
エッジでのIoTデータ向けリアルタイムストリーム分析用の軽量なSQLおよびルールエンジン。
eKuiper向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
eKuiperの活用例
LF Edge eKuiperは、リアルタイムストリーム処理とルールベースの分析を、リソースが限られたエッジデバイスにもたらすLinux Foundation Edgeプロジェクトです。約10MBという小さなフットプリントで、MQTTブローカー、HTTPエンドポイント、Kafka、ファイルソース、その他数十のプロトコルからデータを取り込み、おなじみのSQL構文またはビジュアルなドラッグ＆ドロップルールエディターを使用してその場で変換します。
ご自身のVPSでeKuiperをセルフホストすることで、完全なIoT分析パイプラインを制御下に置くことができます。センサーデータ、ビジネスルール、機械学習推論は、メッセージごとのクラウド料金やアップストリームの依存関係なしに、お客様が所有するインフラストラクチャ上に留まります。このテンプレートは、eKuiperエンジンと、ビジュアルなストリームおよびルール作成のための公式ウェブベースマネージャーUIをバンドルしています。
eKuiperの主な機能
SQLストリーム処理
カスタムのGoまたはJavaコードを記述する代わりに、ANSI SQL構文を使用してリアルタイムのIoTストリームをフィルタリング、集約、結合、変換します。
「ビジュアルルール管理」
付属のウェブコンソールを使用すると、設定ファイルを操作することなく、ドラッグ＆ドロップのグラフエディターを通じてストリーム、ルール、データパイプラインを構築できます。
MQTTとKafkaネイティブ
MQTT、Kafka、EdgeX、Pulsar、HTTP、Redis、およびInfluxDB向けの一流のコネクタにより、産業用センサーとメッセージブローカーの配線が簡単になります。
エッジでのML推論
ストリーミングセンサーデータに対して異常検知と分類を実行するために、TensorFlow LiteとONNXモデルをSQLクエリ内に直接組み込みます。
エッジ向け省フットプリント
エンジンは約10MBのメモリで動作します。そのため、他のアプリケーションと並行して軽量なVPSプランに快適にデプロイできます。
プラグインの拡張性
eKuiperを、カスタムのGo、Python、またはポータブルプラグインを使用して拡張し、ワークロードに合わせてカスタマイズされた独自のソース、シンク、SQL関数を追加します。
HostingerでeKuiperを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。