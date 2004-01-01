LF Edge eKuiperは、リアルタイムストリーム処理とルールベースの分析を、リソースが限られたエッジデバイスにもたらすLinux Foundation Edgeプロジェクトです。約10MBという小さなフットプリントで、MQTTブローカー、HTTPエンドポイント、Kafka、ファイルソース、その他数十のプロトコルからデータを取り込み、おなじみのSQL構文またはビジュアルなドラッグ＆ドロップルールエディターを使用してその場で変換します。

ご自身のVPSでeKuiperをセルフホストすることで、完全なIoT分析パイプラインを制御下に置くことができます。センサーデータ、ビジネスルール、機械学習推論は、メッセージごとのクラウド料金やアップストリームの依存関係なしに、お客様が所有するインフラストラクチャ上に留まります。このテンプレートは、eKuiperエンジンと、ビジュアルなストリームおよびルール作成のための公式ウェブベースマネージャーUIをバンドルしています。