SuggestArrは、メディアサーバー（Jellyfin、Plex、またはEmby）とSeerインスタンスに接続し、メディアの発見とリクエストのサイクルを自動化します。最近の視聴履歴を読み取り、TMDbデータベースを介して類似の映画やテレビ番組を見つけ、設定可能なスケジュールでダウンロードリクエストを自動的に送信します。これにより、今日視聴したものと明日ライブラリに表示されるものの間のギャップを埋めます。

手動のリクエストワークフローとは異なり、SuggestArrは無人で動作します。オプションのAIモードでは、OpenAI互換API（ローカルのOllamaを含む）を使用することで、自然言語検索による超パーソナライズされたレコメンデーションを追加します。セットアップはデプロイ後にウェブUIウィザードを通じて行われ、デプロイ時にAPI認証情報は必要ありません。