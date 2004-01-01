SuggestArrの1クリックインストールでのデプロイ
視聴履歴を分析し、Seerを通じて類似コンテンツをリクエストする自動メディア推薦エンジンです。
SuggestArr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SuggestArrの活用例
SuggestArrは、メディアサーバー（Jellyfin、Plex、またはEmby）とSeerインスタンスに接続し、メディアの発見とリクエストのサイクルを自動化します。最近の視聴履歴を読み取り、TMDbデータベースを介して類似の映画やテレビ番組を見つけ、設定可能なスケジュールでダウンロードリクエストを自動的に送信します。これにより、今日視聴したものと明日ライブラリに表示されるものの間のギャップを埋めます。
手動のリクエストワークフローとは異なり、SuggestArrは無人で動作します。オプションのAIモードでは、OpenAI互換API（ローカルのOllamaを含む）を使用することで、自然言語検索による超パーソナライズされたレコメンデーションを追加します。セットアップはデプロイ後にウェブUIウィザードを通じて行われ、デプロイ時にAPI認証情報は必要ありません。
SuggestArrの主な機能
視聴履歴分析
Jellyfin、Plex、またはEmbyから最近の再生履歴を読み込み、ユーザーが何を視聴しているかを特定し、新しいおすすめの関連候補を提示します。
自動リクエスト送信
初期設定後は手動での介入が不要で、設定可能なcronスケジュールでメディアリクエストをSeerインスタンスに直接送信します。
TMDbによるおすすめ
The Movie Database APIを使用して、ジャンル、評価、公開年、言語、ストリーミングの利用可能性でフィルタリングし、類似のタイトルを発見します。
AIによる発見
OpenAI、Ollama、Gemini、またはLiteLLMとのオプションのLLM連携により、パーソナライズされたレコメンデーションを提供し、自然言語メディア検索を可能にします。
「リアルタイムログビューア」
各自動化実行中に、推奨されたもの、要求されたもの、スキップされたものを正確に示すライブフィルタリングされたログを備えた組み込みダッシュボード。
HostingerでSuggestArrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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