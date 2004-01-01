Zabbixの1クリックインストール。
単一の統合プラットフォームで、ネットワーク、サーバー、アプリケーション、クラウドサービスに対応した企業向けオープンソース監視です。
Zabbix向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Zabbixの活用例
Zabbixは、NASA、Salesforce、その他数万の組織から信頼されているエンタープライズクラスのオープンソース監視ソリューションであり、ネットワーク、サーバー、仮想マシン、コンテナ、クラウドサービスの健全性を追跡するために使用されています。単一のZabbixインスタンスは、エージェント、SNMP、IPMI、JMX、HTTPチェック、カスタムスクリプトを介して毎秒数万のメトリックを収集し、テンプレート化されたトリガー、エスカレーションルール、豊富なダッシュボードを通じて異常を表面化させることができます。
独自のVPSでZabbixをセルフホストすることで、すべてのメトリック、イベント、資格情報を管理下のインフラストラクチャ内に保持し、ホストごとのライセンス料やデータ転送費用はかかりません。バンドルされているPostgreSQLデータベースとZabbixエージェントにより、デプロイ完了後すぐにホストをオンボードする準備が整った完全な監視スタックが提供されます。
Zabbixの主な機能
エージェントとエージェントレス
監視対象のすべてのデバイスにソフトウェアをインストールすることなく、ネイティブのZabbixエージェント、SNMP、IPMI、JMX、SSH、Telnet、HTTPチェックを介してメトリクスを収集します。
「自動検出」
ホスト、ネットワークインターフェース、サービス、仮想マシンを自動的に検出し、手動設定なしで監視テンプレートを適用します。
柔軟なアラート
エスカレーションルールを定義し、重大度と受信者に基づいて、Slack、Microsoft Teams、PagerDuty、メール、SMS、Webhookに通知を送信します。
テンプレート監視
数百もの既成テンプレートが、データベース、ウェブサーバー、Kubernetes、AWS、VMware、ネットワーク機器をカバーしているため、新しいホストのオンボーディングが時間単位ではなく分単位で完了します。
カスタマイズ可能なダッシュボード
NOCオペレーター、開発者、または経営層のステークホルダー向けに調整された、グラフ、マップ、トップホストウィジェット、SLAレポートを備えたダッシュボードを構築します。
長期メトリクス
PostgreSQLに履歴データと集計された傾向を保存することで、数年間のキャパシティプランニング、インシデント後のレビュー、およびコンプライアンスレポートに活用できます。
HostingerでZabbixを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。