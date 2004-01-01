Zabbixは、NASA、Salesforce、その他数万の組織から信頼されているエンタープライズクラスのオープンソース監視ソリューションであり、ネットワーク、サーバー、仮想マシン、コンテナ、クラウドサービスの健全性を追跡するために使用されています。単一のZabbixインスタンスは、エージェント、SNMP、IPMI、JMX、HTTPチェック、カスタムスクリプトを介して毎秒数万のメトリックを収集し、テンプレート化されたトリガー、エスカレーションルール、豊富なダッシュボードを通じて異常を表面化させることができます。

独自のVPSでZabbixをセルフホストすることで、すべてのメトリック、イベント、資格情報を管理下のインフラストラクチャ内に保持し、ホストごとのライセンス料やデータ転送費用はかかりません。バンドルされているPostgreSQLデータベースとZabbixエージェントにより、デプロイ完了後すぐにホストをオンボードする準備が整った完全な監視スタックが提供されます。