Ant Media Server Community Editionは、超低遅延ライブビデオ向けに構築されたオープンソースのストリーミングエンジンです。RTMP、SRT、WebRTCを介したインジェストに対応し、WebRTC（約0.5秒の遅延）、HLS、CMAF LL-HLS、DASH、RTSPを介して視聴者にストリームを配信します。これらすべてを単一のサーバーから行います。内蔵の管理ダッシュボードにより、外部ツールなしでストリームの管理、アプリケーションの設定、接続の監視が可能です。

独自のVPSでのセルフホスティングは、ストリームごとの料金が発生せず、サードパーティプラットフォームの制限もなく、視聴者データの完全な所有権を意味します。テレヘルスプラットフォーム、eラーニング教室、ライブオークション、スポーツ放送のいずれを構築する場合でも、Ant Media Serverは、完全に制御可能な本番環境に対応した基盤を提供します。