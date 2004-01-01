Ant Media Server CEのワンクリックインストール
統合された管理ダッシュボードを備えたオープンソースのメディアサーバーで、WebRTC、RTMP、SRT、HLSストリーミングをサブ秒で配信します。
Ant Media Server CE向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Ant Media Server CEの活用例
Ant Media Server Community Editionは、超低遅延ライブビデオ向けに構築されたオープンソースのストリーミングエンジンです。RTMP、SRT、WebRTCを介したインジェストに対応し、WebRTC（約0.5秒の遅延）、HLS、CMAF LL-HLS、DASH、RTSPを介して視聴者にストリームを配信します。これらすべてを単一のサーバーから行います。内蔵の管理ダッシュボードにより、外部ツールなしでストリームの管理、アプリケーションの設定、接続の監視が可能です。
独自のVPSでのセルフホスティングは、ストリームごとの料金が発生せず、サードパーティプラットフォームの制限もなく、視聴者データの完全な所有権を意味します。テレヘルスプラットフォーム、eラーニング教室、ライブオークション、スポーツ放送のいずれを構築する場合でも、Ant Media Serverは、完全に制御可能な本番環境に対応した基盤を提供します。
Ant Media Server CEの主な機能
超低遅延WebRTC
WebRTCを介して、0.5秒未満のエンドツーエンド遅延でストリームを取り込み、再生することで、リアルタイムのインタラクティブなビデオ体験を実現します。
マルチプロトコル取り込み
OBS、FFmpeg、IPカメラ、およびRTMP、SRT、WebRTC互換のあらゆるソースから、追加設定なしでライブストリームを受け入れます。
HLSおよびCMAF配信
標準のHLSおよびCMAF LL-HLSでストリームを配信し、あらゆるデバイスやCDNの視聴者がプラグインなしで視聴できるようにします。
組み込み管理ダッシュボード
ポート5080の統合ウェブコンソールを通じて、ストリームアプリケーションの管理、ライブセッションの検査、およびサーバー設定の構成を行うことができます。
録画とVOD
ライブストリームをMP4またはHLS形式で自動的に録画し、同じサーバーからオンデマンドコンテンツとして配信します。
HostingerでAnt Media Server CEを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
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