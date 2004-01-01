WhoDBの1クリックインストール
Postgres、MySQL、SQLite、MongoDB、Redisなどに対応した、軽量なウェブベースのデータベースエクスプローラーです。
WhoDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
WhoDBの活用例
WhoDBは、単一の「Webインターフェース」を通じて複数のデータベースシステムを探索し、クエリを実行できる、高速で軽量なデータベース管理ツールです。PostgreSQL、MySQL、MariaDB、SQLite、MongoDB、Redis、ElasticSearch、ClickHouseをサポートしており、多様なデータスタックを扱う開発者や管理者にとって多用途な選択肢となります。
WhoDBはシンプルさとスピードに重点を置いています。「UI」から直接データベースに接続し、クエリを実行し、テーブルを参照し、データを検査できます。複雑な設定や肥大化したクライアントソフトウェアは不要です。オプションで、OpenAIやOllamaのようなAIモデルを統合し、「インターフェース」内で自然言語から直接クエリを生成することも可能です。
WhoDBの主な機能
マルチデータベースサポート
1つの統合されたインターフェースから、PostgreSQL、MySQL、MariaDB、SQLite、MongoDB、Redis、ElasticSearch、およびClickHouseに接続できます。
AIアシストクエリ
OpenAI、Anthropic、またはローカルのOllamaモデルを使用して、エディターで直接、自然言語プロンプトからSQLおよびNoSQLクエリを生成できます。
テーブルの閲覧と編集
テーブルやコレクション全体で、行の閲覧、フィルタリング、ページネーション、編集を行うことで、日常的なデータ検査と修正を迅速かつ直感的に行えます。
軽量デプロイメント
外部依存関係のない単一のDockerコンテナとして提供されるため、数秒で起動し、VPSへのオーバーヘッドを最小限に抑えます。
HostingerでWhoDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。