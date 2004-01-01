WhoDBは、単一の「Webインターフェース」を通じて複数のデータベースシステムを探索し、クエリを実行できる、高速で軽量なデータベース管理ツールです。PostgreSQL、MySQL、MariaDB、SQLite、MongoDB、Redis、ElasticSearch、ClickHouseをサポートしており、多様なデータスタックを扱う開発者や管理者にとって多用途な選択肢となります。

WhoDBはシンプルさとスピードに重点を置いています。「UI」から直接データベースに接続し、クエリを実行し、テーブルを参照し、データを検査できます。複雑な設定や肥大化したクライアントソフトウェアは不要です。オプションで、OpenAIやOllamaのようなAIモデルを統合し、「インターフェース」内で自然言語から直接クエリを生成することも可能です。