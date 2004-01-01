Your Spotifyは、Spotifyの全リスニング履歴を追跡し、豊富なチャートで視覚化するセルフホスト型分析ダッシュボードです。時間経過によるトップアーティストとトラック、1日および1時間あたりのリスニング時間、ジャンル分布、アルバムのローテーション、年ごとの履歴トレンドなどを表示します。年に一度しか表示されないSpotify Wrappedとは異なり、Your Spotifyは、選択した任意の期間について、オンデマンドで同等の詳細なインサイトを提供します。

VPSでYour Spotifyをセルフホストすることで、すべての再生、いいね、スキップを自分で管理するデータベースに保存します。Spotify自身のデータエクスポートは最新の50トラックに制限されていますが、Your SpotifyはAPIを継続的にポーリングし、インスタンスが稼働している限り成長し続ける完全な個人リスニングアーカイブを構築します。