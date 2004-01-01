ワンクリックインストールでSpotifyのデプロイ
豊富なチャート、履歴、詳細な分析機能を備えたセルフホスト型Spotify再生統計ダッシュボードです。
Your Spotify向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Your Spotifyの活用例
Your Spotifyは、Spotifyの全リスニング履歴を追跡し、豊富なチャートで視覚化するセルフホスト型分析ダッシュボードです。時間経過によるトップアーティストとトラック、1日および1時間あたりのリスニング時間、ジャンル分布、アルバムのローテーション、年ごとの履歴トレンドなどを表示します。年に一度しか表示されないSpotify Wrappedとは異なり、Your Spotifyは、選択した任意の期間について、オンデマンドで同等の詳細なインサイトを提供します。
VPSでYour Spotifyをセルフホストすることで、すべての再生、いいね、スキップを自分で管理するデータベースに保存します。Spotify自身のデータエクスポートは最新の50トラックに制限されていますが、Your SpotifyはAPIを継続的にポーリングし、インスタンスが稼働している限り成長し続ける完全な個人リスニングアーカイブを構築します。
Your Spotifyの主な機能
継続的な履歴記録
数秒ごとにSpotify APIをポーリングし、スキップされたトラックや部分的な再生を含むすべての再生を記録します。これはSpotifyがエクスポートする範囲をはるかに超えています。
トップアーティスト、トラック、アルバム
設定可能な期間では、再生回数、聴取時間、または初回発見に基づいて、最も再生されたコンテンツを表示します。
リスニングパターンとトレンド
ヒートマップとグラフは、最も多く聴く時間（時間帯、曜日、月ごとの傾向、前年比の比較）を視覚化します。
ジャンルとムードの分析
Spotifyのトラックのオーディオ機能とジャンルタグを集約し、時間の経過とともにあなたの好みがどのように変化するかを示すチャートを作成します。
「複数ユーザーダッシュボード」
各ユーザーはOAuthを介して自身のSpotifyアカウントを接続するため、各世帯は1つのサーバー上でそれぞれ個別にリスニングを追跡できます。
HostingerでYour Spotifyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。