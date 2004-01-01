DHIS2が最大70％オフ

DHIS2の1クリックインストール

世界70ヶ国以上の各国の保健サービスで利用されているオープンソースの医療情報プラットフォームです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,379/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
DHIS2の1クリックインストール

DHIS2向けVPSプランの料金表

一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

DHIS2の活用例

DHIS2は、世界最大のオープンソースの保健情報管理システムです。70ヶ国以上で導入されており、日常的な健康、予防接種、疾病監視、ロジスティクスデータを収集、分析、報告するために使用されています。オスロ大学と公共部門のパートナーからなるグローバルコミュニティによって構築され、約24億人の人々にサービスを提供する各国の保健プログラムを支えています。

DHIS2を独自のVPSでセルフホストすることで、機密性の高い患者データやプログラムデータを完全に自身の管轄下に置くことができ、メタデータ、ダッシュボード、統合機能を現地のワークフローに合わせて調整でき、独自のHMISベンダーに関連するユーザーごとの料金を回避できます。

早速申し込む
{name}の活用例

DHIS2の主な機能

マルチチャネル データキャプチャ

数千の施設から、ウェブフォーム、Androidクライアント、SMS、一括インポートを介して、集計データ、個別データ、イベントデータを収集します。

ビジュアル分析

収集したデータから直接、外部ツールにエクスポートすることなく、ピボットテーブル、グラフ、マップ、ダッシュボードを作成できます。

トラッカープログラム

設定可能な縦断的トラッカープログラムで、個々のケース、受益者、およびサプライチェーンを経時的に追跡します。

メタデータ管理

保健省が採用する柔軟なモデルを通じて、組織単位、データ要素、指標、および検証ルールを定義します。

RESTful Web API

ドキュメント化されたREST APIおよびDHIS2アプリプラットフォームを介して、レジストリ、ラボシステム、レポートパイプラインを統合します。

オフラインファースト Android

現場作業員は、「DHIS2 Android Capture」アプリを使用してオフラインでデータを収集し、接続が回復したら同期します。

HostingerでDHIS2を実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

マルチユーザー対応、バックアップ、ウェブ<span style="white-space: nowrap;">ダッシュボード</span>を備えたセルフホスト型Anki<span style="white-space: nowrap;">同期サーバー</span>

デプロイ
Blender

Blender

ブラウザで使える3Dモデリング、アニメーション、レンダリングの統合スイート

デプロイ
CommaFeed

CommaFeed

Google Readerにインスパイアされたセルフホスト型RSSリーダー。キーボードショートカットとモバイルアプリに対応。

デプロイ
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