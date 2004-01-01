DHIS2は、世界最大のオープンソースの保健情報管理システムです。70ヶ国以上で導入されており、日常的な健康、予防接種、疾病監視、ロジスティクスデータを収集、分析、報告するために使用されています。オスロ大学と公共部門のパートナーからなるグローバルコミュニティによって構築され、約24億人の人々にサービスを提供する各国の保健プログラムを支えています。

DHIS2を独自のVPSでセルフホストすることで、機密性の高い患者データやプログラムデータを完全に自身の管轄下に置くことができ、メタデータ、ダッシュボード、統合機能を現地のワークフローに合わせて調整でき、独自のHMISベンダーに関連するユーザーごとの料金を回避できます。