DHIS2の1クリックインストール
世界70ヶ国以上の各国の保健サービスで利用されているオープンソースの医療情報プラットフォームです。
DHIS2向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
DHIS2の活用例
DHIS2は、世界最大のオープンソースの保健情報管理システムです。70ヶ国以上で導入されており、日常的な健康、予防接種、疾病監視、ロジスティクスデータを収集、分析、報告するために使用されています。オスロ大学と公共部門のパートナーからなるグローバルコミュニティによって構築され、約24億人の人々にサービスを提供する各国の保健プログラムを支えています。
DHIS2を独自のVPSでセルフホストすることで、機密性の高い患者データやプログラムデータを完全に自身の管轄下に置くことができ、メタデータ、ダッシュボード、統合機能を現地のワークフローに合わせて調整でき、独自のHMISベンダーに関連するユーザーごとの料金を回避できます。
DHIS2の主な機能
マルチチャネル データキャプチャ
数千の施設から、ウェブフォーム、Androidクライアント、SMS、一括インポートを介して、集計データ、個別データ、イベントデータを収集します。
ビジュアル分析
収集したデータから直接、外部ツールにエクスポートすることなく、ピボットテーブル、グラフ、マップ、ダッシュボードを作成できます。
トラッカープログラム
設定可能な縦断的トラッカープログラムで、個々のケース、受益者、およびサプライチェーンを経時的に追跡します。
メタデータ管理
保健省が採用する柔軟なモデルを通じて、組織単位、データ要素、指標、および検証ルールを定義します。
RESTful Web API
ドキュメント化されたREST APIおよびDHIS2アプリプラットフォームを介して、レジストリ、ラボシステム、レポートパイプラインを統合します。
オフラインファースト Android
現場作業員は、「DHIS2 Android Capture」アプリを使用してオフラインでデータを収集し、接続が回復したら同期します。
HostingerでDHIS2を実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。