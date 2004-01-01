Norishは、家族や共同生活の状況のために作られた、現代的で家庭を第一に考えたレシピ管理アプリです。URL、YouTubeショート、Instagramリール、TikTok動画、画像スクリーンショットから直接レシピをインポートし、他のレシピ管理アプリが必要とする手動での書き起こし作業を不要にします。AIを活用した栄養分析とアレルギー検出は、インポートされたすべてのレシピで自動的に実行され、変更はRedisを介してすべての家庭内デバイス間でリアルタイムに同期されます。

データを収益化し、エクスポートを制限するクラウドレシピサービスとは異なり、NorishはAGPL-3.0の下で完全にセルフホストされており、すべてのレシピ、買い物リスト、食事プランを、世帯ごとの料金やサブスクリプション階層なしで、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持します。