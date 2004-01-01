Norishの1クリックインストール
ソーシャルメディアのインポート、AI栄養分析、リアルタイム同期機能を備えた家庭向けのオープンソースのレシピマネージャーです。
Norish向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Norishの活用例
Norishは、家族や共同生活の状況のために作られた、現代的で家庭を第一に考えたレシピ管理アプリです。URL、YouTubeショート、Instagramリール、TikTok動画、画像スクリーンショットから直接レシピをインポートし、他のレシピ管理アプリが必要とする手動での書き起こし作業を不要にします。AIを活用した栄養分析とアレルギー検出は、インポートされたすべてのレシピで自動的に実行され、変更はRedisを介してすべての家庭内デバイス間でリアルタイムに同期されます。
データを収益化し、エクスポートを制限するクラウドレシピサービスとは異なり、NorishはAGPL-3.0の下で完全にセルフホストされており、すべてのレシピ、買い物リスト、食事プランを、世帯ごとの料金やサブスクリプション階層なしで、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持します。
Norishの主な機能
ソーシャルメディアレシピインポート
任意のURL、YouTubeショート、Instagramリール、またはTikTok動画から、ヘッドレスブラウザを使用してレシピをインポートできます。手動での書き起こしは不要です。
AI栄養分析
インポートされたレシピについて、栄養情報を自動的に生成し、アレルゲンを検出することで、食事制限のある家族が常に正確なデータを得られるようにします。
リアルタイム世帯同期
レシピの変更、買い物リストの更新、および献立の編集は、手動で更新することなく、家庭内のすべてのデバイスに即座に反映されます。
「共有買い物リスト」
選択したレシピや食事プランから直接、家庭の買い物リストを作成できます。品目は効率的な買い物ができるように整理されています。
CalDAV 献立プランナー
食事プランカレンダーを任意のCalDAV互換アプリに同期させると、計画された食事が予定やリマインダーと並んで表示されます。
HostingerでNorishを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。