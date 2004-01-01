PatchMonの1クリックインストールによるデプロイ
ブラウザ内SSHターミナルとコンプライアンススキャンを備えた、セルフホスト型Linuxパッチ管理およびフリート監視プラットフォームです。
PatchMon向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PatchMonの活用例
PatchMonは、システム管理者が管理対象のすべてのLinuxホストにわたるパッチの追跡、承認、およびデプロイを単一のダッシュボードで行えるようにする、オープンソースのLinuxパッチ管理およびフリート監視プラットフォームです。リアルタイムのパッケージ健全性可視化、承認ワークフローによるオーケストレーションされたパッチ適用、OpenSCAPおよびCIS準拠スキャン、Docker Benchセキュリティ監査、そしてApache Guacamoleを搭載したブラウザ内SSHターミナルを提供します。これらすべてを、管理マシンにSSHクライアントを必要とせずに実現します。
ノードごとの料金を請求する商用パッチ管理ソリューションとは異なり、PatchMonは無料でセルフホストでき、軽量エージェントを介して管理対象ホストに接続します。すべてのパッチ履歴、コンプライアンスレポート、およびホストインベントリは、外部サービスにデータが送信されることなく、お客様自身のインフラストラクチャに保持されます。
PatchMonの主な機能
フリート全体のパッチオーケストレーション
Linuxフリート全体の保留中の更新を確認し、パッチバッチを承認し、スケジュール設定とロールバック制御を使用して、単一のダッシュボードからデプロイできます。
「ブラウザ内SSHターミナル」
Apache Guacamoleを搭載したターミナルを介して、ブラウザから任意のマネージドホストに直接アクセスできます。SSHクライアントのインストールやポートフォワーディングは不要です。
コンプライアンススキャン
OpenSCAP、CISベンチマーク、Docker Benchのセキュリティスキャンをマネージドホストに対して実行し、個別のツールを使用せずにコンプライアンスの状況を長期的に追跡します。
リアルタイムパッケージ健全性
すべてのマネージドホストにおいて、古くなっているパッケージ、脆弱性のあるパッケージ、または不足しているパッケージを、深刻度インジケーターとCVEリンク付きでリアルタイムに確認できます。
パッチ承認ワークフロー
パッチが本番ホストにデプロイされる前に、誰が、何を、いつ承認したかを記録する監査証跡とともに、明示的な承認が必要です。
HostingerでPatchMonを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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