PatchMonは、システム管理者が管理対象のすべてのLinuxホストにわたるパッチの追跡、承認、およびデプロイを単一のダッシュボードで行えるようにする、オープンソースのLinuxパッチ管理およびフリート監視プラットフォームです。リアルタイムのパッケージ健全性可視化、承認ワークフローによるオーケストレーションされたパッチ適用、OpenSCAPおよびCIS準拠スキャン、Docker Benchセキュリティ監査、そしてApache Guacamoleを搭載したブラウザ内SSHターミナルを提供します。これらすべてを、管理マシンにSSHクライアントを必要とせずに実現します。

ノードごとの料金を請求する商用パッチ管理ソリューションとは異なり、PatchMonは無料でセルフホストでき、軽量エージェントを介して管理対象ホストに接続します。すべてのパッチ履歴、コンプライアンスレポート、およびホストインベントリは、外部サービスにデータが送信されることなく、お客様自身のインフラストラクチャに保持されます。