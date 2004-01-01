1クリックインストールで複数のノートをデプロイ
ボールト、全文検索、複数ユーザー共同作業機能を備えたオープンソースのMarkdownメモアプリ。
Many Notes向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Many Notesの活用例
Many Notesは、アイデアを「vaults」（ボールト）に整理できるセルフホスト型Markdownノート作成アプリケーションです。「vaults」とは、作業方法に応じて関連ファイルをまとめたり、分離したりできる柔軟なコンテナです。ノートはデータベースとファイルシステムの両方に保存されるため、独自のフォーマットに縛られることなく、コンテンツの完全な所有権とポータビリティを提供します。
基本的なノート作成機能に加えて、Many Notesは認証機能付きの複数ユーザー、チームコラボレーションのためのボールト共有、リアルタイムブロードキャスト、関連ノートを繋ぐバックリンクとタグ、そしてTypesenseによる高速な全文検索をサポートしています。GitHub、Google、GitLab、その他のプロバイダーを介したOAuthログインにより、個人とチームの両方にとってアクセス管理が柔軟になります。
Many Notesの主な機能
ヴォールトの整理
ノートを別々のボルトにグループ化することも、すべてを1つにまとめることもできます。各ボルトはポータブルなディレクトリであり、ファイル構造を完全に制御できます。
全文検索
Typesenseを搭載した高速でタイプミスに強い検索により、すべての保管庫でどんなノートでも瞬時に見つけられます。
複数ユーザーでの共同作業
他の登録済みユーザーを招待し、あなたのボルトへのアクセスを許可することで、ライブ更新されるインターフェースを介して、リアルタイムでノートの共同作業を行えます。
「OAuthログインサポート」
GitHub、Google、GitLab、Azure、Slack、その他のOAuthプロバイダーで認証し、柔軟なパスワード不要のアクセス管理を実現します。
リッチマークダウンエディター
自動保存、テンプレート、バックリンク、タグ、PDFエクスポート機能を備えた高度なエディターは、執筆ワークフローを中断させません。
「プログレッシブ Webアプリ」
Many NotesをPWAとしてインストールすると、デスクトップやモバイルでネイティブアプリのような体験が得られ、オフラインでも利用できるナビゲーションが含まれます。
HostingerでMany Notesを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。