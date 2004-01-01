Many Notesは、アイデアを「vaults」（ボールト）に整理できるセルフホスト型Markdownノート作成アプリケーションです。「vaults」とは、作業方法に応じて関連ファイルをまとめたり、分離したりできる柔軟なコンテナです。ノートはデータベースとファイルシステムの両方に保存されるため、独自のフォーマットに縛られることなく、コンテンツの完全な所有権とポータビリティを提供します。

基本的なノート作成機能に加えて、Many Notesは認証機能付きの複数ユーザー、チームコラボレーションのためのボールト共有、リアルタイムブロードキャスト、関連ノートを繋ぐバックリンクとタグ、そしてTypesenseによる高速な全文検索をサポートしています。GitHub、Google、GitLab、その他のプロバイダーを介したOAuthログインにより、個人とチームの両方にとってアクセス管理が柔軟になります。