SpacetimeDBの1クリックインストール
リレーショナルデータベースとアプリケーションサーバーを一体化したシステムで、クライアントは直接接続し、データベース内でサブミリ秒レイテンシでロジックを実行します。
SpacetimeDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SpacetimeDBの活用例
SpacetimeDBは、リレーショナルデータベースとアプリケーションサーバーを単一のデプロイ可能なプロセスに組み合わせることで、従来のバックエンドスタックを排除します。クライアントとデータの間に個別のAPIレイヤーを維持する代わりに、クライアントはSpacetimeDBに直接接続し、データベース自体の中で「モジュール」と呼ばれるサーバーサイドロジックを実行します。インメモリ状態と先行書き込みログによる永続化を備えたRustで構築されており、補助サービスなしで一貫したサブミリ秒の応答時間を提供します。
VPSでSpacetimeDBをセルフホストすることで、そのインメモリアーキテクチャの主要なパフォーマンスレバーである専用のCPUとRAMが得られ、すべてのアプリケーションデータとモジュールコードをベンダーロックインなしで完全に制御下に置くことができます。
SpacetimeDBの主な機能
APIレイヤーの分離なし
クライアントはデータベースに直接接続し、その中でモジュールを実行します。これにより、ウェブサーバー、メッセージキュー、APIのティア全体を1つのプロセスに置き換えます。
リアルタイムサブスクリプション
クライアントはテーブルの変更を購読し、自動的な差分同期を即座に受け取ります。ポーリングも、別途WebSocketサーバーも不要です。
モジュールベースのロジック
RustまたはC#でサーバーサイドのアプリケーションロジックを記述し、コンパイル済みモジュールとしてデータベースに直接デプロイすることで、優れたパフォーマンスとセキュリティを実現します。
永続性付きインメモリ
すべてのアプリケーションの状態は、高速な読み取りのためにメモリに保持されます。一方、ライトアヘッドログにより、複雑なバックアップ設定なしで、データが再起動やクラッシュ後も存続することが保証されます。
実稼働実績
単一のSpacetimeDBインスタンスによってすべてのリアルタイムの状態が管理される大規模マルチプレイヤーゲームであるBitCraft Onlineのバックエンド全体を動かしています。
HostingerでSpacetimeDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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