SpacetimeDBは、リレーショナルデータベースとアプリケーションサーバーを単一のデプロイ可能なプロセスに組み合わせることで、従来のバックエンドスタックを排除します。クライアントとデータの間に個別のAPIレイヤーを維持する代わりに、クライアントはSpacetimeDBに直接接続し、データベース自体の中で「モジュール」と呼ばれるサーバーサイドロジックを実行します。インメモリ状態と先行書き込みログによる永続化を備えたRustで構築されており、補助サービスなしで一貫したサブミリ秒の応答時間を提供します。

VPSでSpacetimeDBをセルフホストすることで、そのインメモリアーキテクチャの主要なパフォーマンスレバーである専用のCPUとRAMが得られ、すべてのアプリケーションデータとモジュールコードをベンダーロックインなしで完全に制御下に置くことができます。