ChiefOnboardingの1クリックインストール
新入社員向けに人事ワークフローとSlack連携を自動化するオープンソースの従業員オンボーディングプラットフォーム。
ChiefOnboarding向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ChiefOnboardingの活用例
ChiefOnboardingは、無料のオープンソース従業員オンボーディングプラットフォームです。人事チームやマネージャーが、プレオンボーディングのチェックリストからアカウントのプロビジョニング、タスクの割り当てまで、新入社員のオンボーディングプロセス全体を自動化するのに役立ちます。新入社員は、ウェブポータルまたはSlackボットを介して直接オンボーディングを完了でき、勤務場所に関わらず、プロセスが自然に感じられます。
ChiefOnboardingをVPSでセルフホストすることで、機密性の高い従業員データを完全に管理下に置くことができ、シートごとの料金やベンダーロックインもありません。複数の言語とタイムゾーンをサポートしているため、分散型チームや国際的なチームにとって実用的です。
ChiefOnboardingの主な機能
自動ワークフロー
オンボーディングのマイルストーンと設定可能なタイムラインに基づいて、タスク、リマインダー、アカウントプロビジョニングを自動的にトリガーします。
「Slackボット連携」
新入社員は、別のウェブポータルに切り替えることなく、Slack内で直接タスクを完了し、リソースにアクセスできます。
搭乗前シーケンス
初日より前に、自動化されたプレボーディングチェックリストとウェルカムコミュニケーションでオンボーディングプロセスを開始します。
多言語サポート
分散した国際的なチーム向けに、複数の言語への組み込みサポートと、タイムゾーンを考慮したスケジュール設定を提供します。
タスクとリソースの追跡
1つのダッシュボードから、オンボーディングの全過程にわたって、タスクの割り当て、ドキュメントの共有、完了状況の監視が可能です。
HostingerでChiefOnboardingを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。