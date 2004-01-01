ChiefOnboardingは、無料のオープンソース従業員オンボーディングプラットフォームです。人事チームやマネージャーが、プレオンボーディングのチェックリストからアカウントのプロビジョニング、タスクの割り当てまで、新入社員のオンボーディングプロセス全体を自動化するのに役立ちます。新入社員は、ウェブポータルまたはSlackボットを介して直接オンボーディングを完了でき、勤務場所に関わらず、プロセスが自然に感じられます。

ChiefOnboardingをVPSでセルフホストすることで、機密性の高い従業員データを完全に管理下に置くことができ、シートごとの料金やベンダーロックインもありません。複数の言語とタイムゾーンをサポートしているため、分散型チームや国際的なチームにとって実用的です。