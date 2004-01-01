Annifは、フィンランド国立図書館が提供するオープンソースのツールキットで、ドキュメントに主題語を自動的に割り当てます。TF-IDF、fastText、Omikuji、MLLM、YAKE、アンサンブルモデルなどの語彙的、統計的、機械学習バックエンドを組み合わせており、目録作成者は各コレクションと言語に最適なアルゴリズムを選択または組み合わせることができます。

独自のVPSでAnnifをセルフホストすることで、トレーニングコーパス、統制語彙、書誌メタデータをサードパーティのインデックス作成サービスに送信する代わりに、完全に管理下に置くことができます。このコンテナは、プロジェクトテスト用のREST APIとブラウザベースのUIを公開しているため、既存の目録作成パイプラインにAnnifを統合したり、カスタムクライアントを構築したりするには、HTTP呼び出しのみが必要です。