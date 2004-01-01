Annifを1クリックでインストール。
図書館、アーカイブ、博物館、および研究ワークフロー向けの多言語対応自動件名索引付けツールキットです。
Annif向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Annifの活用例
Annifは、フィンランド国立図書館が提供するオープンソースのツールキットで、ドキュメントに主題語を自動的に割り当てます。TF-IDF、fastText、Omikuji、MLLM、YAKE、アンサンブルモデルなどの語彙的、統計的、機械学習バックエンドを組み合わせており、目録作成者は各コレクションと言語に最適なアルゴリズムを選択または組み合わせることができます。
独自のVPSでAnnifをセルフホストすることで、トレーニングコーパス、統制語彙、書誌メタデータをサードパーティのインデックス作成サービスに送信する代わりに、完全に管理下に置くことができます。このコンテナは、プロジェクトテスト用のREST APIとブラウザベースのUIを公開しているため、既存の目録作成パイプラインにAnnifを統合したり、カスタムクライアントを構築したりするには、HTTP呼び出しのみが必要です。
Annifの主な機能
複数のインデックスバックエンド
TF-IDF、fastText、Omikuji、MLLM、YAKE、stwfsapyの中から選択するか、またはそれらを各言語とコレクションに合わせて調整されたアンサンブルに組み合わせてください。
「多言語対応」
設定可能なアナライザーは、Snowballステマー、Voikko、およびspaCyパイプラインを介して、フィンランド語、スウェーデン語、英語、ドイツ語、およびその他の言語を処理します。
REST API と 「Web UI」
組み込みのブラウザUIを使用するとプロジェクトを試すことができます。一方、OpenAPIで文書化されたRESTエンドポイントは、Annifを既存の目録作成ツールに接続します。
統制語彙
提案が典拠ファイルと一致するように、YSO、LCSH、または独自のシソーラスなどのSKOS、TSV、またはCSVの語彙をロードします。
訓練および評価用CLI
スクリプト可能なコマンドラインインターフェースにより、プロジェクトの管理、モデルのトレーニング、ゴールドスタンダードコーパスに対する精度と再現率のベンチマークが可能です。
HostingerでAnnifを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。