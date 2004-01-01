GreptimeDBは、Rustで構築されたオープンソースのオブザーバビリティデータベースです。これは、メトリクス、ログ、トレースを単一のカラム型エンジンにワイドイベントとして保存します。1つのデータベースで、一般的なPrometheus、Loki、Elasticsearchの3つ組を置き換えることができます。これにより、SQLでシグナルを横断してJOINし、ダッシュボード、アラート、AIエージェントを3つのバックエンドではなく1つのバックエンドから提供できます。

ご自身のVPSでGreptimeDBをセルフホストすることで、高カーディナリティのテレメトリーをデータポイントごとのSaaS課金なしで管理下に置くことができます。また、同じインスタンスがPrometheusリモートライト、OpenTelemetry、MySQL、PostgreSQL、およびInfluxDBラインプロトコルに対応しているため、既存のコレクターやダッシュボードを書き換えなしで接続できます。