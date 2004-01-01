1クリックインストールでのGreptimeDBデプロイ
単一エンジンでSQLとPromQLに対応した、メトリクス、ログ、トレース向けの統合オブザーバビリティデータベース（オープンソース）
GreptimeDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
GreptimeDBの活用例
GreptimeDBは、Rustで構築されたオープンソースのオブザーバビリティデータベースです。これは、メトリクス、ログ、トレースを単一のカラム型エンジンにワイドイベントとして保存します。1つのデータベースで、一般的なPrometheus、Loki、Elasticsearchの3つ組を置き換えることができます。これにより、SQLでシグナルを横断してJOINし、ダッシュボード、アラート、AIエージェントを3つのバックエンドではなく1つのバックエンドから提供できます。
ご自身のVPSでGreptimeDBをセルフホストすることで、高カーディナリティのテレメトリーをデータポイントごとのSaaS課金なしで管理下に置くことができます。また、同じインスタンスがPrometheusリモートライト、OpenTelemetry、MySQL、PostgreSQL、およびInfluxDBラインプロトコルに対応しているため、既存のコレクターやダッシュボードを書き換えなしで接続できます。
GreptimeDBの主な機能
統合データモデル
メトリクス、ログ、トレースをタイムスタンプ付きワイドイベントとして1つのカラム型エンジンに保存し、プレーンなSQLでシグナル間で結合します。
SQLとPromQL
分析にはSQL、GrafanaのアラートルールにはPromQLで、同じデータをクエリできます。別途クエリレイヤーや変換層は不要です。
「ネイティブ OpenTelemetry」
サービスとデータベースの間にエクスポーターサイドカーやベンダー固有のSDKを挟むことなく、メトリクス、ログ、トレース向けにOTLPを直接取り込みます。
幅広いプロトコル対応
Prometheusリモートライト、InfluxDBラインプロトコル、Lokiプッシュ、およびMySQLまたはPostgreSQLクライアントを同じインスタンスで受け入れ、ドロップイン移行に対応します。
Webダッシュボード機能
個別のフロントエンドをインストールすることなく、組み込みの「Web UI」から、テーブルを探索し、SQLおよびPromQLクエリを実行し、クラスターのステータスを検査できます。
オブジェクトストレージ対応
S3、GCS、またはAzure Blobをプライマリストレージとして設定し、ローカルディスクキャッシュを使用することで、大量のテレメトリーにおける長期的なデータ保持コストを削減します。
HostingerでGreptimeDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。