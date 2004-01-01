Metabaseのワンクリックインストール
SQLなしで、どのチームメンバーでもデータを探索し、ダッシュボードを構築できるビジネスインテリジェンスプラットフォーム（オープンソース）です。
Metabase向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。
Metabaseの活用例
メタベースは、世界中の40,000社以上の企業に信頼されている主要なオープンソースのビジネスインテリジェンスプラットフォームです。その直感的なクエリビルダーは、SQLを記述することなく、非技術系のチームメンバーがデータを探索し、インタラクティブなダッシュボードを構築することを可能にし、一方、パワーユーザーはネイティブクエリを直接使用できます。PostgreSQL、MySQL、MongoDB、BigQuery、Snowflakeを含む20以上のデータベースに接続し、自動化されたメールおよびSlackレポートをサポートしています。
独自のVPSにメタベースをデプロイすることで、機密性の高いビジネスデータを環境内に保持し、シートごとのSaaS料金を排除し、共有クラウド分析サービスを遅くする複雑なクエリや大規模なデータセットに対して、専用のリソースを提供します。
Metabaseの主な機能
「No-SQLクエリビルダー」
チームの誰でも、SQL構文を学習することなく、ビジュアルインターフェースを通じてデータを探索し、チャートを作成できます。
20年以上データベースコネクタ
ガイド付きセットアップウィザードを通じて、PostgreSQL、MySQL、MongoDB、BigQuery、Snowflakeなどに接続します。
インタラクティブダッシュボード
チャート、メトリクス、フィルターを、新しいデータで自動的に更新される共有可能なダッシュボードに組み合わせます。
自動レポート
関係者がログインすることなく常に最新のインサイトを把握できるよう、レポートをメールまたはSlackで配信するようにスケジュール設定します。
埋め込みと共有
生データを公開することなく、外部ツールにダッシュボードを埋め込んだり、顧客向け分析用の公開リンクを共有したりできます。
HostingerでMetabaseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。
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対応アプリが種類豊富
Plausible Analytics
Plausibleは、プライバシー重視の軽量なGoogleアナリティクス代替ツールですデプロイ
Ackee
Ackeeは、プライバシー重視のWebサイトトラッキング向けのセルフホスト型Node.jsアクセス解析ツールです。デプロイ
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DORAメトリクスとエンジニアリングチームの分析に対応したプラットフォーム（オープンソース）デプロイ