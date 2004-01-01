メタベースは、世界中の40,000社以上の企業に信頼されている主要なオープンソースのビジネスインテリジェンスプラットフォームです。その直感的なクエリビルダーは、SQLを記述することなく、非技術系のチームメンバーがデータを探索し、インタラクティブなダッシュボードを構築することを可能にし、一方、パワーユーザーはネイティブクエリを直接使用できます。PostgreSQL、MySQL、MongoDB、BigQuery、Snowflakeを含む20以上のデータベースに接続し、自動化されたメールおよびSlackレポートをサポートしています。

独自のVPSにメタベースをデプロイすることで、機密性の高いビジネスデータを環境内に保持し、シートごとのSaaS料金を排除し、共有クラウド分析サービスを遅くする複雑なクエリや大規模なデータセットに対して、専用のリソースを提供します。