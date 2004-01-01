Rundeckは、PagerDutyがメンテナンスしているオープンソースのランブック自動化エンジンです。これは、運用スクリプト、アドホックコマンド、複雑な多段階手順を、チームの誰もがWeb UI、API、またはチャット連携から安全に実行できるバージョン管理されたジョブに変換します。SSHキーや本番環境の認証情報を渡す必要はありません。

独自のVPSでRundeckをセルフホストすることで、ジョブ定義、実行履歴、ノードインベントリを管理下に置くことができます。運用、サポート、オンコールエンジニアは、デプロイのトリガー、サービスの再起動、キーのローテーション、インシデントの解決を行うための、監査された単一の場所を手に入れることができます。これにより、属人的な知識が再利用可能で権限スコープ化された自動化へと変わります。