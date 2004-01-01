Rundeckのワンクリックインストール
あらゆるチームが、スクリプトやワークフローをセルフサービス運用へと変えられる、オープンソースのランブック自動化です。
Rundeck向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Rundeckの活用例
Rundeckは、PagerDutyがメンテナンスしているオープンソースのランブック自動化エンジンです。これは、運用スクリプト、アドホックコマンド、複雑な多段階手順を、チームの誰もがWeb UI、API、またはチャット連携から安全に実行できるバージョン管理されたジョブに変換します。SSHキーや本番環境の認証情報を渡す必要はありません。
独自のVPSでRundeckをセルフホストすることで、ジョブ定義、実行履歴、ノードインベントリを管理下に置くことができます。運用、サポート、オンコールエンジニアは、デプロイのトリガー、サービスの再起動、キーのローテーション、インシデントの解決を行うための、監査された単一の場所を手に入れることができます。これにより、属人的な知識が再利用可能で権限スコープ化された自動化へと変わります。
Rundeckの主な機能
「セルフサービス ジョブ」
スクリプトやシェルコマンドをパラメータ化されたジョブとしてラップすることで、非エンジニアでもWeb UIから一般的な運用タスクを安全に実行できるようになります。
「役割ベースのアクセス」
きめ細かなACLポリシーにより、各ジョブ、プロジェクト、ノードの読み取り、実行、編集、削除ができるユーザーを制御します。これは安全なアクセスを委任するのに最適です。
ワークフローオーケストレーション
単一のワークフローから、条件ロジック、エラーハンドラ、並列実行を用いて、数百のリモートノードにわたるステップを連結できます。
監査・実行履歴
各ジョブの実行は、完全な出力、パラメータ、およびそれをトリガーしたユーザーとともに記録されるため、完全な運用監査証跡が得られます。
APIとウェブフック
CI/CDパイプライン、監視アラート、またはチャットOpsから、完全なREST API、ウェブフックレシーバー、およびCLIクライアントを使用してジョブをトリガーします。
プラグインエコシステム
Rundeckは、AWS、Ansible、Kubernetes、Slack、Jira、その他多数の連携機能に対応した組み込みプラグインやコミュニティプラグインで拡張できます。
HostingerでRundeckを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。