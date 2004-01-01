ワンクリックインストールでのGristのデプロイ
セルフホスト型Airtable代替となるオープンソースのスプレッドシート・データベースハイブリッド
Grist向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Gristの活用例
Gristは、スプレッドシートの使い慣れた操作性とデータベースの強力な機能を組み合わせた、オープンソースのリレーショナルスプレッドシートです。チームはこれを使って、コードを書かずにデータを整理し、カスタムビューを構築し、ダッシュボードを作成し、インタラクティブなアプリケーションを設計でき、Airtableに代わる多機能なセルフホスト型ソリューションとなっています。
Pythonの数式、きめ細かなアクセス制御、REST API、カスタムウィジェットを備えたGristは、技術者と非技術者の両方が高度なデータアプリケーションを構築できるようにします。このテンプレートには、信頼性の高いデータストレージ用のPostgreSQL、パフォーマンスキャッシュ用のRedis、安全なチームアクセス用のTraefik HTTPSルーティングが含まれています。
Gristの主な機能
リレーショナルデータモデル
スプレッドシートの使い慣れた編集体験を維持しながら、データベースのように参照やルックアップ機能でテーブルを連携させます。
Python数式
制限されたスプレッドシートの数式言語の代わりに、計算やデータ変換には完全なPythonを使用します。
カスタムビュー＆レイアウト
カードビュー、チャート、カレンダー、およびカスタムウィジェットレイアウトを作成し、データをあらゆる方法で視覚化したり操作したりできます。
きめ細かなアクセスコントロール
チームの共同作業とデータの可視性をきめ細かく制御するために、ドキュメント、テーブル、列、行レベルで権限を設定します。
REST API連携
完全なAPIアクセスは、外部ツールとのシームレスな連携のために、データの読み取り、書き込み、およびデータ操作の自動化を可能にします。
HostingerでGristを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。