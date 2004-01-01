Gristは、スプレッドシートの使い慣れた操作性とデータベースの強力な機能を組み合わせた、オープンソースのリレーショナルスプレッドシートです。チームはこれを使って、コードを書かずにデータを整理し、カスタムビューを構築し、ダッシュボードを作成し、インタラクティブなアプリケーションを設計でき、Airtableに代わる多機能なセルフホスト型ソリューションとなっています。

Pythonの数式、きめ細かなアクセス制御、REST API、カスタムウィジェットを備えたGristは、技術者と非技術者の両方が高度なデータアプリケーションを構築できるようにします。このテンプレートには、信頼性の高いデータストレージ用のPostgreSQL、パフォーマンスキャッシュ用のRedis、安全なチームアクセス用のTraefik HTTPSルーティングが含まれています。