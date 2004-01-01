RSSHubは世界最大級のオープンソースRSSネットワークであり、ネイティブRSSフィードの提供を停止したプラットフォーム（Instagram、YouTube、Twitter、TikTok、Reddit、GitHubなど多数）向けに5,000以上のルートをサポートしています。41,000以上のGitHubスターと1,300人以上の開発者からの貢献により、オープンなウェブを購読可能な状態に保つための頼れるソリューションとなっています。

RSSHubをセルフホストすることで、コンテンツの消費習慣はプライベートに保たれます。すべてのフィードリクエストは、クエリをログに記録する可能性のある公開インスタンスからではなく、自身のサーバーから発信されるためです。Redisキャッシングにより、頻繁にアクセスされるフィードは高速に保たれ、ソースウェブサイトへの負荷が軽減されます。