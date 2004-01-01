1クリックインストールでのRSSHubデプロイ
ソーシャルメディアからGitHub、そしてその先まで、あらゆるウェブサイトを購読可能にするオープンソースのRSSフィードジェネレーターです。
RSSHub向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
RSSHubの活用例
RSSHubは世界最大級のオープンソースRSSネットワークであり、ネイティブRSSフィードの提供を停止したプラットフォーム（Instagram、YouTube、Twitter、TikTok、Reddit、GitHubなど多数）向けに5,000以上のルートをサポートしています。41,000以上のGitHubスターと1,300人以上の開発者からの貢献により、オープンなウェブを購読可能な状態に保つための頼れるソリューションとなっています。
RSSHubをセルフホストすることで、コンテンツの消費習慣はプライベートに保たれます。すべてのフィードリクエストは、クエリをログに記録する可能性のある公開インスタンスからではなく、自身のサーバーから発信されるためです。Redisキャッシングにより、頻繁にアクセスされるフィードは高速に保たれ、ソースウェブサイトへの負荷が軽減されます。
RSSHubの主な機能
5,000以上のコンテンツ導線
ソーシャルメディア、ニュースサイト、GitHub、Eコマース、専門出版物など、数百ものプラットフォームに対応しています。ページがあれば、RSSHubはそれをフィードにできます。
ソーシャルメディアフィード
Instagram、Twitter、TikTok、YouTubeから、アカウントを作成したり、サードパーティアプリに認証情報へのアクセスを許可したりすることなく、RSSフィードを生成します。
Redis キャッシング
組み込みのRedis連携により、頻繁にアクセスされるルートに対して高速なフィード応答を提供し、ソースウェブサイトへの繰り返しのリクエストを削減します。
プライバシーファーストのブラウジング
商用プラットフォームやアグリゲーターサービスに閲覧習慣を共有することなく、フィードリーダーを通じてあらゆるコンテンツソースをフォローできます。
自動化統合
RSSHubフィードをn8n、Zapier、またはHome Assistantに接続し、サポートされている任意のプラットフォームで新しいコンテンツが公開されるたびにワークフローをトリガーします。
HostingerでRSSHubを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。