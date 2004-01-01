Spreeの1クリックインストール
マルチベンダー、B2B、越境オンラインストア構築向けのヘッドレスeコマースプラットフォーム（オープンソース）
Spree向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Spreeの活用例
Spreeは、Ruby on Rails上に構築された完全にオープンソースのヘッドレスeコマースプラットフォームであり、単一製品ストアからエンタープライズB2Bマーケットプレイス、マルチベンダープラットフォームまで、あらゆるものを支えています。完全なREST API、TypeScript SDK、および本番環境対応のNext.jsストアフロントを提供しているため、バックエンドをゼロから構築することなく、完全にカスタマイズされたオンラインストアを立ち上げることができます。
独自のVPSでSpreeをセルフホストすることで、顧客データ、支払いフロー、製品カタログを完全に制御できます。収益分配、取引手数料、および接続できる決済ゲートウェイやフルフィルメントサービスに関するベンダー制限は一切ありません。
Spreeの主な機能
ヘッドレスアーキテクチャ
完全なREST APIとTypeScript SDKにより、Next.js、モバイル、カスタムといったあらゆるストアフロントを構築できます。一方、Spreeはすべてのコマースロジックを舞台裏で処理します。
マルチベンダーマーケットプレイス
組み込みのベンダー管理により、単一のインストールから、複数の販売者、個別のカタログ、および独立したフルフィルメントを備えたマーケットプレイスを運営できます。
B2B卸売
別のプラットフォームを必要とせず、B2Cストアフロントと並行してB2B卸売を運営できるよう、カスタム価格設定、最低注文数、および信用条件を設定した顧客グループを作成します。
越境コマース
ネイティブの多通貨・多言語サポートにより、サードパーティ製プラグインや国ごとの回避策なしで、グローバルに販売できます。
全文商品検索
Meilisearch連携は、誤字に強く、ミリ秒単位の製品検索を、ファセットフィルタリング機能も標準搭載で提供します。
HostingerでSpreeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。