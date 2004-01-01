Spreeは、Ruby on Rails上に構築された完全にオープンソースのヘッドレスeコマースプラットフォームであり、単一製品ストアからエンタープライズB2Bマーケットプレイス、マルチベンダープラットフォームまで、あらゆるものを支えています。完全なREST API、TypeScript SDK、および本番環境対応のNext.jsストアフロントを提供しているため、バックエンドをゼロから構築することなく、完全にカスタマイズされたオンラインストアを立ち上げることができます。

独自のVPSでSpreeをセルフホストすることで、顧客データ、支払いフロー、製品カタログを完全に制御できます。収益分配、取引手数料、および接続できる決済ゲートウェイやフルフィルメントサービスに関するベンダー制限は一切ありません。