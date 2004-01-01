AureusERPは、Laravel 11とFilamentPHP 3上に構築された、モダンなオープンソースの企業資源計画プラットフォームです。財務、人事、在庫管理、販売、顧客関係管理を単一の統合されたインターフェースにまとめ、バラバラのスプレッドシートや個別のツールが不要になります。

独自のVPSでAureusERPをセルフホストすることで、ユーザーごとの料金やベンダーロックインなしに、ビジネスデータを完全に管理下に置くことができます。10,000以上のGitHubスターと活発な日々開発により、OdooやSAP Business Oneのような有料ERPスイートに対する信頼できるオープンソースの代替手段を提供します。