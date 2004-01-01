AureusERPの1クリックデプロイ
財務、人事、在庫、販売、CRMを統合された単一システムで網羅する、中小企業向けのオープンソースERPプラットフォームです。
AureusERP向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
AureusERPの活用例
AureusERPは、Laravel 11とFilamentPHP 3上に構築された、モダンなオープンソースの企業資源計画プラットフォームです。財務、人事、在庫管理、販売、顧客関係管理を単一の統合されたインターフェースにまとめ、バラバラのスプレッドシートや個別のツールが不要になります。
独自のVPSでAureusERPをセルフホストすることで、ユーザーごとの料金やベンダーロックインなしに、ビジネスデータを完全に管理下に置くことができます。10,000以上のGitHubスターと活発な日々開発により、OdooやSAP Business Oneのような有料ERPスイートに対する信頼できるオープンソースの代替手段を提供します。
AureusERPの主な機能
「統合ファイナンスモジュール」
単一の統合ダッシュボードから、買掛金および売掛金、仕訳帳、請求書、財務レポートを管理します。
人事・給与
個別のHRツールを切り替えることなく、従業員、契約、勤怠、および休暇申請を追跡します。
在庫管理
在庫レベル、倉庫、発注書、および製品の動きをリアルタイムで監視し、品切れや過剰在庫を防ぎます。
CRM＆セールスパイプライン
請求書発行と注文処理に直接接続されたパイプラインビューを通じて、顧客リード、商談、顧客アカウントを管理します。
FilamentPHP 「管理者UI」
FilamentPHP 3を基盤とした、クリーンで高速な管理インターフェースは、追加設定なしで各モジュールに一貫したルック＆フィールを提供します。
HostingerでAureusERPを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。