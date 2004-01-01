Bagistoの1クリックインストールによるデプロイ
多通貨、多言語、決済ゲートウェイに対応したオンラインストア構築向けのLaravel eコマースプラットフォーム（オープンソース）。
Bagisto向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Bagistoの活用例
Bagistoは、Laravel PHPフレームワーク上に構築されたオープンソースのEコマースプラットフォームであり、サブスクリプション料金やレベニューシェアなしでオンラインストアを運営するための完全な基盤をマーチャントに提供します。顧客向けストアフロント、包括的な管理パネル、製品カタログ管理、注文処理、在庫管理、そして多通貨および多言語要件に標準で対応するチェックアウトフローが付属しています。
VPSでBagistoをセルフホストするということは、ストアの取引記録、顧客データ、製品カタログが、完全に管理するインフラストラクチャ上に保持されることを意味します。これは、データレジデンシー要件の下で事業を運営する企業や、SaaSプロバイダーの取引ごとの手数料やプラットフォームの制限を避けたい企業にとって不可欠です。
Bagistoの主な機能
「多通貨対応」
任意の通貨で支払いを受け入れ、顧客の現地通貨で価格を表示し、設定可能な為替レート管理機能を備えています。
多言語ストアフロント
商品ページ、チェックアウトフロー、トランザクションメールに組み込まれたローカライズ機能により、世界中のお客様に希望する言語でサービスを提供します。
柔軟な製品カタログ
バリエーション、カスタム属性、動的な価格設定ルールを備えた、シンプル、設定可能、グループ化、ダウンロード可能な商品を管理できます。
決済ゲートウェイ連携
Stripe、PayPal、その他人気の決済ゲートウェイに標準で連携でき、カスタム決済方法を追加するためのプラグインシステムも利用可能です。
RESTとGraphQL API
完全なAPIカバレッジにより、ヘッドレスストアフロント、モバイルアプリを構築したり、注文データや商品データをERPシステムやフルフィルメントサービスと統合したりできます。
HostingerでBagistoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。