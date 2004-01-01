Bagistoは、Laravel PHPフレームワーク上に構築されたオープンソースのEコマースプラットフォームであり、サブスクリプション料金やレベニューシェアなしでオンラインストアを運営するための完全な基盤をマーチャントに提供します。顧客向けストアフロント、包括的な管理パネル、製品カタログ管理、注文処理、在庫管理、そして多通貨および多言語要件に標準で対応するチェックアウトフローが付属しています。

VPSでBagistoをセルフホストするということは、ストアの取引記録、顧客データ、製品カタログが、完全に管理するインフラストラクチャ上に保持されることを意味します。これは、データレジデンシー要件の下で事業を運営する企業や、SaaSプロバイダーの取引ごとの手数料やプラットフォームの制限を避けたい企業にとって不可欠です。