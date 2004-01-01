EverShopは、Node.js、React、GraphQLを基盤とした現代的なオープンソースのeコマースプラットフォームです。従来のPHPベースのコマースプラットフォームとは異なり、EverShopはサーバーサイドでレンダリングされたReactストアフロント、グラフ駆動の拡張システム、PostgreSQLの永続性を中心に設計されており、開発者には馴染みのあるツールチェーンを提供し、買い物客にはアプリのような迅速な体験を提供します。

EverShopをVPS上でセルフホスティングすることで、商人データ、顧客記録、注文履歴を自分が管理するインフラ上に保持でき、取引ごとの手数料やプラットフォーム手数料は発生しません。カタログ、テーマ、支払い統合、配送ルールはすべて管理UIを通じて設定可能で、開発者は一級のTypeScriptモジュールでプラットフォームを拡張できます。