1クリックインストールでのEverShopデプロイ
高速でカスタマイズ可能なオンラインストア向けに、Node.js、React、GraphQLで構築された最新のeコマースプラットフォーム（オープンソース）です。
EverShop向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
EverShopの活用例
EverShopは、Node.js、React、GraphQLを基盤とした現代的なオープンソースのeコマースプラットフォームです。従来のPHPベースのコマースプラットフォームとは異なり、EverShopはサーバーサイドでレンダリングされたReactストアフロント、グラフ駆動の拡張システム、PostgreSQLの永続性を中心に設計されており、開発者には馴染みのあるツールチェーンを提供し、買い物客にはアプリのような迅速な体験を提供します。
EverShopをVPS上でセルフホスティングすることで、商人データ、顧客記録、注文履歴を自分が管理するインフラ上に保持でき、取引ごとの手数料やプラットフォーム手数料は発生しません。カタログ、テーマ、支払い統合、配送ルールはすべて管理UIを通じて設定可能で、開発者は一級のTypeScriptモジュールでプラットフォームを拡張できます。
EverShopの主な機能
モダン JS スタック
Node.js、React、GraphQL上に構築されているため、開発者はストアフロントと管理画面を、日々使用しているのと同じツールチェーンで拡張できます。
サーバーサイドレンダリング
SSR React ストアフロントは、高速なファーストペイントとSEOフレンドリーなHTMLを標準で提供し、クライアントサイドハイドレーションによりアプリのようなナビゲーションを実現します。
「カタログ＆在庫」
一括編集やCSVインポートにより、商品、バリエーション、属性、カテゴリ、在庫を単一の「管理UI」から管理できます。
「カートとチェックアウト」
ゲスト注文、クーポンコード、配送ルール、複数の税区分に対応した、カスタマイズ可能なシングルページチェックアウト。
拡張システム
一流のTypeScriptモジュールAPIとフックシステムにより、コアをフォークすることなく、カスタム決済プロバイダー、テーマ、またはビジネスロジックの追加が容易になります。
PostgreSQL バックエンド
すべてのカタログ、顧客、注文データはPostgreSQLに保存されており、バックアップ、レプリケート、レポートや移行のための直接クエリが簡単です。
HostingerでEverShopを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。