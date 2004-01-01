FOSSBillingは、高価な請求ソフトウェアのサブスクリプションに代わるプロフェッショナルなセルフホスト型ソリューションを必要とするウェブホスティング会社、代理店、フリーランサー向けに設計された、無料のオープンソースの請求および顧客管理システムです。顧客は、単一のブランド化されたインターフェースから、サービスの管理、サポートチケットの提出、請求書の支払い、注文履歴の表示ができる完全なクライアントポータルが提供されます。

FOSSBillingをセルフホストすることで、取引ごとの手数料やベンダーロックインなしに、すべての顧客データ、支払い記録、請求履歴を直接管理できます。このプラットフォームは、複数の決済ゲートウェイ、自動定期請求、およびビジネスワークフローに合わせて正確にカスタマイズできるモジュール式の拡張システムをサポートしています。