FOSSBillingが最大70％オフ

FOSSBillingのワンクリックインストール

ウェブホスティングプロバイダー、エージェンシー、フリーランサー向けのオープンソース請求・顧客管理プラットフォーム

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
FOSSBillingのワンクリックインストール

FOSSBilling向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
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4 vCPUコア
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NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
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8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

FOSSBillingの活用例

FOSSBillingは、高価な請求ソフトウェアのサブスクリプションに代わるプロフェッショナルなセルフホスト型ソリューションを必要とするウェブホスティング会社、代理店、フリーランサー向けに設計された、無料のオープンソースの請求および顧客管理システムです。顧客は、単一のブランド化されたインターフェースから、サービスの管理、サポートチケットの提出、請求書の支払い、注文履歴の表示ができる完全なクライアントポータルが提供されます。

FOSSBillingをセルフホストすることで、取引ごとの手数料やベンダーロックインなしに、すべての顧客データ、支払い記録、請求履歴を直接管理できます。このプラットフォームは、複数の決済ゲートウェイ、自動定期請求、およびビジネスワークフローに合わせて正確にカスタマイズできるモジュール式の拡張システムをサポートしています。

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{name}の活用例

FOSSBillingの主な機能

自動定期請求

お客様が定義した請求サイクルで顧客に自動的に請求を行うサブスクリプション製品を設定することで、手作業を削減し、予測可能な収益回収を確保できます。

「統合サポートチケット」

組み込みのヘルプデスクにより、クライアントはポータル内で直接サポートチケットを開設および追跡でき、請求とサポートのやり取りを1か所にまとめることができます。

複数の決済ゲートウェイ

PayPal、Stripe、その他多数の決済処理サービスを接続し、クライアントが最適な方法で請求書を支払えるようにします。

顧客セルフサービスポータル

顧客は、連絡することなく、自身のサービスを管理し、請求書をダウンロードし、連絡先の詳細を更新し、アカウントのステータスを監視できます。

注文管理と商品管理

設定可能な製品と料金体系を定義し、アップグレードとダウングレードを処理し、拡張可能なモジュールシステムを通じてプロビジョニングフックを自動化します。

組み込みCron自動化

公式のDockerイメージは5分ごとにFOSSBillingのcronを自動的に実行します。そのため、手動でのスケジュール設定なしに、請求書が生成され、サブスクリプションが更新されます。

HostingerでFOSSBillingを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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AureusERP

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財務、人事、在庫、販売、CRMを網羅するオープンソースERPプラットフォーム

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オンライン<span style="white-space: nowrap;">ストア</span>向けLaravelベースのeコマース<span style="white-space: nowrap;">プラットフォーム</span>（オープンソース）

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