Sonatype Nexus Repository Managerは、あらゆる主要なパッケージ形式に対応した、ビルドアーティファクトの保存、整理、配布を行うための業界標準のアーティファクトリポジトリです。これは、Maven Central、npm、PyPI、Docker Hub、その他多数のレジストリに対するユニバーサルプロキシキャッシュとして機能し、外部ダウンロードを劇的に削減し、ビルドを高速化します。

独自のVPSでNexusをセルフホストすることで、アーティファクトストレージ、アクセスポリシー、セキュリティスキャンを完全に制御できます。チームは、公開およびプライベートなすべての依存関係について、単一の信頼できる情報源を得ることができ、シートごとの料金やクラウドストレージの制限なしに利用できます。