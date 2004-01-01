1クリックインストールによるNexus Repository Managerのデプロイ
Maven、npm、Docker、PyPIなどに対応した汎用アーティファクトリポジトリマネージャーです。
Nexus Repository Manager向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Nexus Repository Managerの活用例
Sonatype Nexus Repository Managerは、あらゆる主要なパッケージ形式に対応した、ビルドアーティファクトの保存、整理、配布を行うための業界標準のアーティファクトリポジトリです。これは、Maven Central、npm、PyPI、Docker Hub、その他多数のレジストリに対するユニバーサルプロキシキャッシュとして機能し、外部ダウンロードを劇的に削減し、ビルドを高速化します。
独自のVPSでNexusをセルフホストすることで、アーティファクトストレージ、アクセスポリシー、セキュリティスキャンを完全に制御できます。チームは、公開およびプライベートなすべての依存関係について、単一の信頼できる情報源を得ることができ、シートごとの料金やクラウドストレージの制限なしに利用できます。
Nexus Repository Managerの主な機能
ユニバーサルフォーマット対応
単一のインスタンスから、Maven、npm、NuGet、PyPI、Docker、Helm、Goなど、その他多数のフォーマットをホストおよびプロキシします。
プロキシとキャッシュ
リモートアーティファクトをローカルにキャッシュすることで、アップストリームレジストリが遅い、または利用できないためにビルドが失敗することがなくなります。
「プライベートリポジトリ」
きめ細かなアクセス制御を備えたプライベートホスト型リポジトリに、独自のライブラリやDockerイメージを公開します。
「コンポーネント検索」
全リポジトリの全文検索により、開発者は特定のアーティファクトのバージョンとそのメタデータを迅速に見つけることができます。
ロールベースのアクセス
リポジトリごとにきめ細かな権限を定義することで、チームは自身が所有するリポジトリのみを表示し、公開できるようになります。
HostingerでNexus Repository Managerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。