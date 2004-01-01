1クリックインストールでのドリバーデプロイ
営業、請求書発行、在庫、事業運営の管理用ERPおよびCRMプラットフォーム（オープンソース）
Dolibarr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Dolibarrの活用例
Dolibarrは、顧客管理、見積もり、請求書、在庫、プロジェクト、人事、会計など、あらゆるビジネス業務を単一の統合システムでカバーする、モジュール式のオープンソースERPおよびCRMプラットフォームです。そのモジュールベースのアーキテクチャにより、ビジネスに必要な機能のみを有効にでき、要件の増加に合わせてインターフェースをすっきりと保ちます。
VPSでDolibarrをセルフホストすることは、財務データ、顧客記録、ビジネス文書が、完全に管理するインフラストラクチャに保存されることを意味します。ユーザーごとのライセンス料、ベンダーが課すストレージ制限、高度なモジュールをアンロックするためのサブスクリプションは不要です。これにより、運用データの完全な所有権を望む成長企業にとって、費用対効果の高い長期的な選択肢となります。
Dolibarrの主な機能
統合型CRM
リードを追跡し、連絡先を管理し、最初の接触から署名済み請求書までの営業パイプラインを、すべて一箇所で監視できます。
請求書発行と見積もり
専門的な見積書を作成し、注文書に変換し、自動支払い追跡とリマインダー機能付きで請求書を発行します。
在庫管理
在庫レベルを監視し、発注書を管理し、倉庫や拠点間での製品の移動を追跡します。
プロジェクトとタイムトラッキング
タスクを割り当て、プロジェクトに対して時間を記録し、内蔵のリソースおよび予算管理機能で収益性を測定します。
モジュール式建築・設計
今日、ビジネスに必要なモジュールのみを有効にし、その後、事業の拡大に合わせて追加機能を有効にしてください。
HostingerでDolibarrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。