Dolibarrは、顧客管理、見積もり、請求書、在庫、プロジェクト、人事、会計など、あらゆるビジネス業務を単一の統合システムでカバーする、モジュール式のオープンソースERPおよびCRMプラットフォームです。そのモジュールベースのアーキテクチャにより、ビジネスに必要な機能のみを有効にでき、要件の増加に合わせてインターフェースをすっきりと保ちます。

VPSでDolibarrをセルフホストすることは、財務データ、顧客記録、ビジネス文書が、完全に管理するインフラストラクチャに保存されることを意味します。ユーザーごとのライセンス料、ベンダーが課すストレージ制限、高度なモジュールをアンロックするためのサブスクリプションは不要です。これにより、運用データの完全な所有権を望む成長企業にとって、費用対効果の高い長期的な選択肢となります。