Convoyは、数百万ものウェブフックイベントを安全に取り込み、永続化し、デバッグし、配信し、大規模に管理するために構築された、オープンソースのクラウドネイティブなウェブフックゲートウェイです。顧客にイベントを送信したり、サードパーティからイベントを受信したりするエンジニアリングチーム向けに設計されており、自動再試行、署名検証、デッドレター処理、およびすべての配信を検査するための完全な管理ダッシュボードといった機能により、信頼性の高いウェブフックインフラストラクチャを構築する際の運用上の課題を解決します。

Convoyをセルフホストすることで、イベントペイロード、顧客エンドポイント、および配信ログをVPS内に保持できます。イベントごとの課金はなく、トラフィックに対するサードパーティの可視性もありません。PostgreSQLとRedisは事前設定された状態で提供されるため、最初のデプロイから本番環境のウェブフックワークロードに対応できます。