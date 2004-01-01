Convoyの1クリックインストール
数百万のウェブフックイベントを取り込み、永続化し、デバッグし、信頼性の高い配信を行うための、クラウドネイティブなオープンソースのウェブフックゲートウェイ。
Convoy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Convoyの活用例
Convoyは、数百万ものウェブフックイベントを安全に取り込み、永続化し、デバッグし、配信し、大規模に管理するために構築された、オープンソースのクラウドネイティブなウェブフックゲートウェイです。顧客にイベントを送信したり、サードパーティからイベントを受信したりするエンジニアリングチーム向けに設計されており、自動再試行、署名検証、デッドレター処理、およびすべての配信を検査するための完全な管理ダッシュボードといった機能により、信頼性の高いウェブフックインフラストラクチャを構築する際の運用上の課題を解決します。
Convoyをセルフホストすることで、イベントペイロード、顧客エンドポイント、および配信ログをVPS内に保持できます。イベントごとの課金はなく、トラフィックに対するサードパーティの可視性もありません。PostgreSQLとRedisは事前設定された状態で提供されるため、最初のデプロイから本番環境のウェブフックワークロードに対応できます。
Convoyの主な機能
信頼できる配送
自動指数関数的および線形リトライ戦略により、顧客エンドポイントで発生する一時的な障害によってウェブフックイベントが失われるのを防ぎます。
署名検証
送信リクエストをHMACで署名し、受信ウェブフックを検証することで、すべてのイベントが送信者と受信者によって信頼されます。
「管理者ダッシュボード」
カスタムデバッグツールを記述することなく、組み込みUIからすべてのウェブフック配信を検査、フィルタリング、リプレイできます。
双方向ゲートウェイ
顧客への発信パブリッシャーとして、またサードパーティのウェブフックを安全に受信するための受信ゲートウェイとしても機能します。
スケーラブルワーカー
ウェブプロセスとエージェントプロセスを分離することで、イベント量が増加しても、取り込みと配信のスループットを個別にスケーリングできます。
セルフホスト型データ
Webhookペイロード、エンドポイントシークレット、および配信履歴は、イベントごとのSaaS料金なしで、お客様のインフラストラクチャ上に保持されます。
HostingerでConvoyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。