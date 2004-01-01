PentAGIは、人間の常時監視なしに複雑なペネトレーションテストタスクを実行する、完全自律型のAIエージェントシステムです。これは、ターゲットについて推論し、適切なツールを選択し、分離されたDockerコンテナ内でそれらを実行して脆弱性を発見・検証する、専門的なAIエージェント（プランナー、リサーチャー、コーダー、ペンテスター）を編成します。

独自のOpenAI、Anthropic、またはGoogle Geminiのキーを接続するだけで、PentAGIはpgvectorデータベースと内蔵のウェブスクレーパーに裏打ちされた検索可能なナレッジベースを活用し、偵察からレポート作成まで、エンゲージメント全体を推進します。独自のVPSでセルフホスティングすることで、機密性の高いスキャンデータ、認証情報、および発見事項を、サードパーティのセキュリティサービスではなく、完全に自身のインフラストラクチャ上に保持できます。