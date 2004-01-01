ワンクリックインストールによるPentAGIのデプロイ
単一のセルフホスト型ダッシュボードから、複雑な侵入テストタスクを実行する完全自律型AIエージェントシステム。
PentAGI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PentAGIの活用例
PentAGIは、人間の常時監視なしに複雑なペネトレーションテストタスクを実行する、完全自律型のAIエージェントシステムです。これは、ターゲットについて推論し、適切なツールを選択し、分離されたDockerコンテナ内でそれらを実行して脆弱性を発見・検証する、専門的なAIエージェント（プランナー、リサーチャー、コーダー、ペンテスター）を編成します。
独自のOpenAI、Anthropic、またはGoogle Geminiのキーを接続するだけで、PentAGIはpgvectorデータベースと内蔵のウェブスクレーパーに裏打ちされた検索可能なナレッジベースを活用し、偵察からレポート作成まで、エンゲージメント全体を推進します。独自のVPSでセルフホスティングすることで、機密性の高いスキャンデータ、認証情報、および発見事項を、サードパーティのセキュリティサービスではなく、完全に自身のインフラストラクチャ上に保持できます。
PentAGIの主な機能
自律型AIエージェント
プランナー、リサーチャー、コーダー、ペンテスターのエージェントが連携し、段階的な人間の入力なしに完全なエンゲージメントを実行します。
LLM持ち込み
OpenAI、Anthropic、Google Gemini、DeepSeek、またはローカルのOllamaモデルを接続し、プロバイダーをいつでも自由に切り替えることができます。
隔離されたツール実行
エージェントは、セキュリティツールを実行するために使い捨てのDockerコンテナを起動し、各コマンドをホストからサンドボックス化して隔離します。
ベクターナレッジベース
バンドルされたpgvectorデータベースは、タスク全体において、発見、ターゲット、および以前のステップに関するエージェントの長期記憶を提供します。
Webリサーチ機能
統合されたスクレイパーと検索コネクタにより、エージェントはオンデマンドでエクスプロイト、アドバイザリ、ドキュメントを収集できます。
HostingerでPentAGIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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