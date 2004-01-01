Nango の1クリックインストール
300以上のサードパーティ統合のOAuth、トークンリフレッシュ、API接続を管理するオープンソースプラットフォームです。
Nango向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Nangoの活用例
Nangoは、外部APIへの接続を可能にするオープンソースのインフラストラクチャレイヤーです。各サービスごとにカスタムのOAuthフロー、トークン更新ロジック、レート制限処理を記述する代わりに、Nangoはこれらすべてを単一の統合されたバックエンドを通じて管理します。開発者は一度インテグレーションを設定するだけで、Nangoの透過的なプロキシを介してサポートされているあらゆるサービスにアクセスできます。Salesforce、GitHub、Slack、Stripe、Notionを含む300以上のAPIに組み込みで対応しています。
独自のVPSでNangoをセルフホストすることで、顧客のOAuthグラントとAPIトークンを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。いかなるサードパーティサービスもユーザーの認証情報を処理することはありません。すべてのデータは、お客様が所有するキーで保存時に暗号化され、サーバーと並行して動作するPostgreSQLデータベースに保存されます。
Nangoの主な機能
統合された OAuth フロー
Nangoは、300以上のAPIの認証URL生成、トークン交換、コールバック処理に対応しており、各インテグレーションにおけるカスタム認証コードを不要にします。
自動トークン更新
アクセストークンは、期限切れになる前に自動的に更新されるため、古い認証情報が原因でセッション中に連携機能が失敗することはありません。
埋め込み型 連携 UI
事前構築済みのホワイトラベルOAuth同意画面により、ユーザーは単一のユーザーフローでアプリケーション内からサードパーティのアカウントを承認できます。
透明なAPIプロキシ
Nangoを介してAPIコールをルーティングすることで、APIごとのミドルウェアなしで、自動リトライ、レートリミットバックオフ、正規化されたエラー応答を実現できます。
Webhook正規化
統一されたペイロード処理を備えた単一の取り込みエンドポイントを通じて、接続されたあらゆるプロバイダーからのウェブフックを受信、検証、転送します。
認証情報ストレージの暗号化
すべてのOAuthトークンとAPIキーは、お客様ご自身のキーを使用して保存時に暗号化され、セルフホスト型PostgreSQLデータベースにのみ保存されます。
HostingerでNangoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。