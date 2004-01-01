Nangoは、外部APIへの接続を可能にするオープンソースのインフラストラクチャレイヤーです。各サービスごとにカスタムのOAuthフロー、トークン更新ロジック、レート制限処理を記述する代わりに、Nangoはこれらすべてを単一の統合されたバックエンドを通じて管理します。開発者は一度インテグレーションを設定するだけで、Nangoの透過的なプロキシを介してサポートされているあらゆるサービスにアクセスできます。Salesforce、GitHub、Slack、Stripe、Notionを含む300以上のAPIに組み込みで対応しています。

独自のVPSでNangoをセルフホストすることで、顧客のOAuthグラントとAPIトークンを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。いかなるサードパーティサービスもユーザーの認証情報を処理することはありません。すべてのデータは、お客様が所有するキーで保存時に暗号化され、サーバーと並行して動作するPostgreSQLデータベースに保存されます。