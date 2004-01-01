Scooldのワンクリックインストール
チーム、教室、および社内ナレッジ共有のためのセルフホスト型Stack OverflowスタイルのQ＆Aプラットフォームです。
Scoold向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Scooldの活用例
Scooldは、Stack OverflowにインスパイアされたオープンソースのQ＆Aおよび知識共有プラットフォームであり、質問、回答、集合知を構造化された場所で収集する必要があるチーム、学校、組織向けに特別に構築されています。シングルJARのSpring BootフロントエンドはParaバックエンドとペアになっており、Paraバックエンドは認証、検索、永続性を処理し、このデプロイメントには初回起動時にすぐに使用できる組み込みのH2ストアがバンドルされています。
Scooldをセルフホストすることで、サードパーティのSaaS Q＆Aサービスではなく、すべての質問、回答、投票、ユーザーIDを独自のVPS上に保持できます。シートごとの料金はかからず、知識ベースにベンダーロックインもありません。また、Apache 2.0ライセンスにより、チームの実際の働き方に合わせて投票ルール、バッジ、スペース、認証プロバイダーを調整できます。
Scooldの主な機能
Stack Overflowワークフロー
投票、承認済み回答、評価、バッジ、タグにより、貢献者は公開Stack Overflowと同じおなじみの質疑応答フローを、新しいチームメンバーが学習することなく利用できます。
チーム向けスペース
質問とユーザーを独立したスペースにグループ化することで、エンジニアリング、サポート、人事部門は、コンテンツが互いに混ざり合うことなく、単一のScooldインストールを共有できます。
バンドルされた Para バックエンド
Scooldと並行してParaアプリケーションサーバーがデプロイされ、初回起動時に自動的に初期化されます。そのため、認証、検索、ストレージは個別の設定なしですぐに利用可能です。
「ソーシャルとLDAPログイン」
Google、GitHub、Facebook、Microsoft、Slack、LDAP、またはメールアドレスとパスワードでサインイン。カスタム認証コードを記述することなく、組織がすでに使用しているIDプロバイダーを選択できます。
マークダウンとコードブロック
構文ハイライトされたコードブロック、テーブル、タスクリスト、絵文字を備えたGitHub風Markdownにより、Scooldは技術的な問題と解決策を文書化するエンジニアリングチームに最適です。
REST API およびウェブフック
OpenAPI 3.0 RESTインターフェースと署名付きウェブフックにより、レポート作成をスクリプト化し、従来のQ&Aコンテンツをインポートし、Scooldをチャット、Zapier、または独自の自動化に接続できます。
HostingerでScooldを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。