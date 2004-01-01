Scooldは、Stack OverflowにインスパイアされたオープンソースのQ＆Aおよび知識共有プラットフォームであり、質問、回答、集合知を構造化された場所で収集する必要があるチーム、学校、組織向けに特別に構築されています。シングルJARのSpring BootフロントエンドはParaバックエンドとペアになっており、Paraバックエンドは認証、検索、永続性を処理し、このデプロイメントには初回起動時にすぐに使用できる組み込みのH2ストアがバンドルされています。

Scooldをセルフホストすることで、サードパーティのSaaS Q＆Aサービスではなく、すべての質問、回答、投票、ユーザーIDを独自のVPS上に保持できます。シートごとの料金はかからず、知識ベースにベンダーロックインもありません。また、Apache 2.0ライセンスにより、チームの実際の働き方に合わせて投票ルール、バッジ、スペース、認証プロバイダーを調整できます。