Passboltは、資格情報を安全に保存、共有、監査する必要があるチーム向けに構築されたオープンソースのパスワードマネージャーです。すべてのパスワードは、ブラウザを離れる前にOpenPGPを使用してエンドツーエンドで暗号化されます。サーバーがプレーンテキストの秘密情報を参照することはありません。汎用的な保管庫とは異なり、Passboltはコラボレーションのためにゼロから設計されています。基盤となるキーを公開することなく、個々のパスワードやフォルダ全体を同僚と共有できます。

独自のVPSでPassboltをセルフホストすることで、資格情報データベースがサードパーティのサーバーに触れることはありません。暗号化キー、アクセスログ、データ保持ポリシーを管理できます。これは、SOC 2、ISO 27001、GDPRなどのコンプライアンス義務を負うチームにとって重要な要件です。