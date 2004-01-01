Passboltを1クリックでインストール。
エンドツーエンド暗号化とセルフホスト型のプライバシーを備え、共同作業向けに構築されたオープンソースのチームパスワードマネージャー
Passbolt向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Passboltの活用例
Passboltは、資格情報を安全に保存、共有、監査する必要があるチーム向けに構築されたオープンソースのパスワードマネージャーです。すべてのパスワードは、ブラウザを離れる前にOpenPGPを使用してエンドツーエンドで暗号化されます。サーバーがプレーンテキストの秘密情報を参照することはありません。汎用的な保管庫とは異なり、Passboltはコラボレーションのためにゼロから設計されています。基盤となるキーを公開することなく、個々のパスワードやフォルダ全体を同僚と共有できます。
独自のVPSでPassboltをセルフホストすることで、資格情報データベースがサードパーティのサーバーに触れることはありません。暗号化キー、アクセスログ、データ保持ポリシーを管理できます。これは、SOC 2、ISO 27001、GDPRなどのコンプライアンス義務を負うチームにとって重要な要件です。
Passboltの主な機能
エンドツーエンド暗号化
すべてのパスワードは、サーバーに送信される前にブラウザ内でOpenPGPで暗号化されるため、ホストが平文のシークレットにアクセスすることはありません。
きめ細かな共有
個別のパスワードやフォルダーを、特定のユーザーやグループと、権限ごとに読み取りまたは書き込みアクセス制御を設定して共有できます。
完全監査証跡
すべてのアクセス、共有、コピー、更新は、タイムスタンプとユーザーIDとともに記録され、セキュリティチームは完全な認証情報アクティビティ履歴を把握できます。
「ブラウザ拡張機能」
ChromeとFirefoxの公式拡張機能は、一致するサイトで認証情報をボールトから直接自動入力し、パスワードをクリップボードに公開することはありません。
REST API と CLI
完全なREST APIと公式CLIツールにより、DevOpsチームはPassboltをプロビジョニングスクリプト、CI/CDパイプライン、およびシークレットローテーションワークフローに統合できます。
HostingerでPassboltを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。