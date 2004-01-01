Gonicのワンクリックインストール
あらゆるSubsonicクライアントに対応した、完全なSubsonic API互換性を備えた軽量なセルフホスト型音楽ストリーミングサーバーです。
Gonic向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Gonicの活用例
Gonicは、Goで書かれた無料のオープンソースのSubsonicサーバーです。Symfonium、Amperfy、Dsub、Strawberryなど、数十種類の人気のあるSubsonic互換クライアントと連携するパーソナル音楽ストリーミングサービスを提供し、どのデバイスからでも自分のライブラリを聴くことができます。
効率性を重視して構築されたGonicは、専用のデータベースサーバーを必要とせずに、数万曲のライブラリを処理できます。オンザフライのオーディオトランスコーディング、ポッドキャスト管理、Last.fmやListenBrainzへのスクロブリング、ユーザーごとの設定が可能なマルチユーザーアクセスをサポートしています。Raspberry Piのような低電力ハードウェアでも快適に動作します。
Gonicの主な機能
Subsonic API互換
主要なSubsonicおよびOpenSubsonicクライアントすべてで、すぐに使用できます。これにより、モバイルアプリやデスクトップアプリを幅広く選択できます。
リアルタイム トランスコーディング
音声をリアルタイムでサポートされている任意の形式に変換し、クライアントが自身の接続に適したビットレートとコーデックをリクエストできるようにします。
スクロブリング対応
Last.fmとListenBrainzに再生を自動的にスクロブルし、すべてのクライアントで聴取履歴が正確に保たれます。
ポッドキャスト管理
ポッドキャストフィードを購読し、エピソードのダウンロードをサーバーから直接管理できます。これにより、すべての音声を一箇所にまとめて保管できます。
「マルチユーザーアクセス」
家庭内またはチームでの共有向けに、個別のトランスコーディングプロファイルとアクセス制御を備えた別々のアカウントを作成します。
HostingerでGonicを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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