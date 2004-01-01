Gonicは、Goで書かれた無料のオープンソースのSubsonicサーバーです。Symfonium、Amperfy、Dsub、Strawberryなど、数十種類の人気のあるSubsonic互換クライアントと連携するパーソナル音楽ストリーミングサービスを提供し、どのデバイスからでも自分のライブラリを聴くことができます。

効率性を重視して構築されたGonicは、専用のデータベースサーバーを必要とせずに、数万曲のライブラリを処理できます。オンザフライのオーディオトランスコーディング、ポッドキャスト管理、Last.fmやListenBrainzへのスクロブリング、ユーザーごとの設定が可能なマルチユーザーアクセスをサポートしています。Raspberry Piのような低電力ハードウェアでも快適に動作します。