Wakapiは、WakaTimeエディタープラグインと完全に互換性のある、セルフホスト型のコーディングアクティビティトラッカーです。プロジェクト、言語、エディター、オペレーティングシステム別に分類されたコーディング時間を収集し、サードパーティのクラウドサービスと何も共有することなく、視覚的なダッシュボードでデータを表示します。

VPSでWakapiをセルフホストすることで、WakaTimeが提供するすべてのインサイトを得ながら、コーディングアクティビティをプライベートに保つことができます。週次メールサマリー、チームのモチベーションを高めるための公開リーダーボード、GitHubプロファイル用のREADMEバッジ生成、およびVS Code、JetBrains IDE、Vimなどの人気エディターとの統合をサポートしています。