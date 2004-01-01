Wakapiの1クリックインストール
WakaTimeプラグインと互換性のあるセルフホスト型コーディング時間トラッカーで、ダッシュボード、レポート、リーダーボードを備えています。
Wakapi向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Wakapiの活用例
Wakapiは、WakaTimeエディタープラグインと完全に互換性のある、セルフホスト型のコーディングアクティビティトラッカーです。プロジェクト、言語、エディター、オペレーティングシステム別に分類されたコーディング時間を収集し、サードパーティのクラウドサービスと何も共有することなく、視覚的なダッシュボードでデータを表示します。
VPSでWakapiをセルフホストすることで、WakaTimeが提供するすべてのインサイトを得ながら、コーディングアクティビティをプライベートに保つことができます。週次メールサマリー、チームのモチベーションを高めるための公開リーダーボード、GitHubプロファイル用のREADMEバッジ生成、およびVS Code、JetBrains IDE、Vimなどの人気エディターとの統合をサポートしています。
Wakapiの主な機能
「WakaTime 互換」
既存のすべてのWakaTimeエディタープラグインで動作します—wakatime.comの代わりに、セルフホスト型のWakapiインスタンスを指すように設定するだけです。
コーディングダッシュボード
任意の日付範囲をカバーするフィルター可能なチャートで、プロジェクト、言語、エディター、OSごとの費やした時間を可視化します。
毎週メールレポート
コーディングアクティビティの自動週次サマリーを、受信トレイに直接お届けします。
GitHub バッジ
GitHubのプロフィールページに表示するための、週ごとのコーディング時間を表示する動的なREADMEバッジを生成します。
「チームリーダーボード」
開発チーム全体でコーディングアクティビティを追跡・比較できるよう、チームメイトと公開リーダーボードを共有します。
HostingerでWakapiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。