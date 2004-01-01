NoteDiscoveryを1クリックでインストール
グラフビュー、バックリンク、およびMCPを介したAI統合機能を内蔵したセルフホスト型マークダウンナレッジベースです。
NoteDiscovery向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
NoteDiscoveryの活用例
NoteDiscoveryは、軽量でセルフホスト型のノート作成およびナレッジベースアプリケーションです。すべてのコンテンツをディスク上のプレーンなMarkdownファイルとして保存するため、データベースも、外部サービスも、ベンダーロックインもありません。エディターは、ライブプレビュー、LaTeX数式、Mermaidダイアグラム、構文ハイライトされたコードブロック、および自動保存に対応しています。インタラクティブなグラフビューは、ウィキリンクを介したノート間の接続を視覚化し、バックリンクパネルは現在のノートを参照しているノートを表示します。これは、Obsidianのようなツールを人気にしているリンク思考のワークフローであり、完全に自分のサーバー上で利用可能です。
組み込みのMCP（Model Context Protocol）サーバーにより、ClaudeやCursorのようなAIアシスタントがノートを直接クエリおよび更新できます。これにより、NoteDiscoveryは、ネイティブAIエージェント統合をすぐに利用できる数少ないセルフホスト型ノートアプリの1つとなっています。
NoteDiscoveryの主な機能
「グラフ表示とバックリンク」
ノート間のつながりをインタラクティブなグラフとして視覚化し、どのノートが現在のノートを参照しているかを確認できます。これにより、増え続けるナレッジベースを簡単にナビゲートできます。
組み込みMCPサーバー
ネイティブモデルコンテキストプロトコルサポートにより、ClaudeやCursorのようなAIアシスタントは、追加のプラグインや設定なしで、あなたのメモを直接読み書きできます。
「リッチマークダウンエディター」
ライブプレビュー、LaTeX数式レンダリング、Mermaidダイアグラム、50以上の言語に対応したシンタックスハイライト、および分割ペイン編集を、単一のブラウザベースインターフェースで提供します。
公開ノート共有
任意のノートに対して、トークンで保護された共有可能なURLとQRコードを生成します。これにより、ナレッジベース全体を公開することなく、個々のページを共有できます。
描画とメディアサポート
画像、音声、動画、PDFをインラインプレビューで埋め込み、Markdownノートと一緒にPNGファイルとして保存されるアプリ内スケッチを作成できます。
HostingerでNoteDiscoveryを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。