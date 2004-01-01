NoteDiscoveryは、軽量でセルフホスト型のノート作成およびナレッジベースアプリケーションです。すべてのコンテンツをディスク上のプレーンなMarkdownファイルとして保存するため、データベースも、外部サービスも、ベンダーロックインもありません。エディターは、ライブプレビュー、LaTeX数式、Mermaidダイアグラム、構文ハイライトされたコードブロック、および自動保存に対応しています。インタラクティブなグラフビューは、ウィキリンクを介したノート間の接続を視覚化し、バックリンクパネルは現在のノートを参照しているノートを表示します。これは、Obsidianのようなツールを人気にしているリンク思考のワークフローであり、完全に自分のサーバー上で利用可能です。

組み込みのMCP（Model Context Protocol）サーバーにより、ClaudeやCursorのようなAIアシスタントがノートを直接クエリおよび更新できます。これにより、NoteDiscoveryは、ネイティブAIエージェント統合をすぐに利用できる数少ないセルフホスト型ノートアプリの1つとなっています。