Plandexの1クリック導入
多数のファイルにわたる大規模な多段階タスクを計画し、実行するオープンソースのターミナルAIコーディングエージェントです。
Plandex向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Plandexの活用例
Plandexは、ターミナル上で動作し、数十のファイルと多くのステップにわたる実際のソフトウェアタスクに取り組むオープンソースのAIコーディングエージェントです。その場限りのスニペットを生成するのではなく、計画を構築・洗練し、適用する前に差分ベースのレビューのためにファイル変更をサンドボックス化し、大規模なコードベース全体で作業するために最大200万トークンのコンテキストを処理します。
VPSでPlandexをセルフホストすることで、コード、プロンプト、および計画を制御下のインフラストラクチャに保持し、軽量なPlandex CLIが任意の開発マシンから接続できる永続的なサーバーを提供します。OpenRouter、Anthropic、OpenAI、Google、またはローカルのOllamaといった独自のモデルプロバイダー認証情報を使用するため、シートごとのプラットフォーム料金やベンダーロックインはありません。
Plandexの主な機能
大きなタスクを計画
一度限りのコードスニペットを生成するのではなく、数十のファイルにまたがる変更に対して、複数ステップの計画を構築します。
200万トークンコンテキスト
最大200万トークンのコンテキストウィンドウで、大規模なコードベース全体を読み込み、推論します。
差分ベースのレビュー
ファイルの編集をサンドボックス化し、すべての変更に対して差分を表示することで、作業ツリーに何かが適用される前に、承認または拒否することができます。
マルチプロバイダーモデル
OpenRouter、Anthropic、OpenAI、Google Gemini、およびローカルのOllamaモデルに、単一のCLIセッションから接続します。
「ターミナルネイティブ REPL」
ファジーコマンド補完、スクリプト、パイピングのサポートを備えたターミナルREPLで動作します — ブラウザタブは不要です。
セルフホスト型サーバー
ノートパソコン上のCLIはVPS上のPlandexサーバーに接続し、計画とプロジェクトの状態を管理下に置きます。
HostingerでPlandexを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。