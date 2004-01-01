Plandexは、ターミナル上で動作し、数十のファイルと多くのステップにわたる実際のソフトウェアタスクに取り組むオープンソースのAIコーディングエージェントです。その場限りのスニペットを生成するのではなく、計画を構築・洗練し、適用する前に差分ベースのレビューのためにファイル変更をサンドボックス化し、大規模なコードベース全体で作業するために最大200万トークンのコンテキストを処理します。

VPSでPlandexをセルフホストすることで、コード、プロンプト、および計画を制御下のインフラストラクチャに保持し、軽量なPlandex CLIが任意の開発マシンから接続できる永続的なサーバーを提供します。OpenRouter、Anthropic、OpenAI、Google、またはローカルのOllamaといった独自のモデルプロバイダー認証情報を使用するため、シートごとのプラットフォーム料金やベンダーロックインはありません。