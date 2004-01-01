ワンクリックインストールでのAtomic Serverデプロイ
共同ナレッジベースおよび構造化コンテンツのためのオープンソースのリアルタイムヘッドレスCMSとグラフデータベース。
Atomic Server向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Atomic Serverの活用例
Atomic Serverは、Atomic Data上に構築されたオープンソースのヘッドレスCMSおよびグラフデータベースです。Atomic Dataは、すべてのコンテンツに型付きスキーマと安定したURLを与えるRDFの厳密なサブセットです。不透明なブロブを保存する従来のCMSとは異なり、Atomic Serverはクライアント間でリアルタイムにクエリ、検証、同期できる構造化されたリンクデータを保存します。
独自のVPSでAtomic Serverをセルフホストすることで、知識グラフ、ドキュメント、テーブルを完全に管理下に置くことができ、ベンダーロックインやシートごとの料金は発生しません。内蔵のWebSocketは、接続されているすべてのクライアントにライブアップデートをストリーム配信するため、共同作業ツール、社内Wiki、および構造化されたリアルタイムバックエンドを必要とするカスタムアプリの強力な基盤となります。
Atomic Serverの主な機能
リアルタイム同期
組み込みのWebSocketは、接続されているすべてのクライアントに変更を即座にプッシュするため、共同編集やライブダッシュボードは追加のインフラストラクチャなしで機能します。
型付き知識グラフ
すべてのリソースはAtomic Dataに基づいたスキーマと一意のURLを持っており、これにより、フラットなドキュメントストアでは匹敵できないコンテンツの検証、リンク、クエリ機能が提供されます。
強力なテーブルエディター
型付きの列、参照、検証機能を備えたスプレッドシートのようなUIで、構造化されたレコードを編集できます。これは、非技術系の貢献者にとって使い慣れたインターフェースです。
全文検索
統合された全文検索は、すべてのリソースを自動的にインデックス化するため、個別のエンジンを設定することなく、大規模なナレッジベースを瞬時に検索可能にします。
JS, React, Svelte SDK
公式クライアントライブラリを使用すると、開発者は型付きAPIを介して、ライブの変更を読み取り、書き込み、購読できるカスタムのフロントエンドやアプリを構築できます。
HostingerでAtomic Serverを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。