Atomic Serverは、Atomic Data上に構築されたオープンソースのヘッドレスCMSおよびグラフデータベースです。Atomic Dataは、すべてのコンテンツに型付きスキーマと安定したURLを与えるRDFの厳密なサブセットです。不透明なブロブを保存する従来のCMSとは異なり、Atomic Serverはクライアント間でリアルタイムにクエリ、検証、同期できる構造化されたリンクデータを保存します。

独自のVPSでAtomic Serverをセルフホストすることで、知識グラフ、ドキュメント、テーブルを完全に管理下に置くことができ、ベンダーロックインやシートごとの料金は発生しません。内蔵のWebSocketは、接続されているすべてのクライアントにライブアップデートをストリーム配信するため、共同作業ツール、社内Wiki、および構造化されたリアルタイムバックエンドを必要とするカスタムアプリの強力な基盤となります。