Pocket IDは、根本的な違いを持つ軽量なオープンソースのOIDCアイデンティティプロバイダーです。パスワードログインを一切使用せず、認証にはパスキーのみをサポートしています。ユーザーは、スマートフォン、ハードウェアキー、または生体認証を使用して一度パスキーを登録すると、それ以降は単一のジェスチャーで接続されたあらゆるアプリに認証できます。

VPSでPocket IDをセルフホストすることで、重厚なアイデンティティプラットフォームを運用することなく、すべてのセルフホスト型サービスにわたるシングルサインオンレイヤーを提供します。組み込みのSQLiteストレージを備えた単一のコンテナは、メンテナンスが不要であることを意味し、アプリをOIDCクライアントとして接続することで、セルフホスト型スタック全体からパスワードを排除できます。