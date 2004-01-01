Pocket IDの1クリックインストールによるデプロイ
すべてのセルフホスト型アプリにパスワードレスシングルサインオンを追加するパスキー専用OIDCプロバイダー。
Pocket ID向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Pocket IDの活用例
Pocket IDは、根本的な違いを持つ軽量なオープンソースのOIDCアイデンティティプロバイダーです。パスワードログインを一切使用せず、認証にはパスキーのみをサポートしています。ユーザーは、スマートフォン、ハードウェアキー、または生体認証を使用して一度パスキーを登録すると、それ以降は単一のジェスチャーで接続されたあらゆるアプリに認証できます。
VPSでPocket IDをセルフホストすることで、重厚なアイデンティティプラットフォームを運用することなく、すべてのセルフホスト型サービスにわたるシングルサインオンレイヤーを提供します。組み込みのSQLiteストレージを備えた単一のコンテナは、メンテナンスが不要であることを意味し、アプリをOIDCクライアントとして接続することで、セルフホスト型スタック全体からパスワードを排除できます。
Pocket IDの主な機能
パスキーのみ認証
認証はWebAuthnパスキーのみで行われます。接続されているどのアプリケーションにおいても、管理、漏洩、リセットの心配があるパスワードは一切不要です。
「OIDCプロバイダー」
標準準拠のOpenID Connectプロバイダーとして機能するため、OIDCをサポートするあらゆるアプリがPocket IDに認証を委任できます。
「ユーザーセルフサービスポータル」
ユーザーは、クリーンなセルフサービスダッシュボードを通じて、自身のパスキー、アクティブなセッション、および承認済みアプリケーションを管理します。
LDAP 統合
Pocket IDで手動でアカウントを管理する代わりに、既存のLDAPまたはActive Directoryに接続してユーザーをインポートできます。
監査ログ
すべてのログイン、パスキー登録、クライアント認証イベントを、組み込みの検索可能な監査ログで追跡します。
HostingerでPocket IDを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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