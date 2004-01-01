Expensaveの1クリックインストールによる展開
支出習慣の監視や家計の管理を行うための、オープンソースの個人・家族向け家計簿アプリです。
Expensave向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Expensaveの活用例
Expensaveは、自身の財務データを完全に管理したい個人や家族のために構築されたオープンソースの経費追跡アプリケーションです。共有の経費カレンダー、銀行取引明細書のインポート、支出習慣レポートにより、生の取引データを、お金がどこに使われているかを理解するのに役立つ実用的な洞察に変えます。
自身のVPSでExpensaveをセルフホストすることで、機密性の高い財務データをサードパーティの商用サーバーから保護し、継続的なサブスクリプション料金を排除し、認証情報を共有することなく、すべての世帯メンバーにアクセスを提供します。— 自動バックアップが長年の支出履歴を保護します。
Expensaveの主な機能
「共有経費カレンダー」
複数のユーザーが同じカレンダーを共有できるため、家族やルームメイトは家計の透明性を簡単に維持できます。
「銀行取引明細書インポート」
金融機関からの明細書をインポートすると、取引が自動的に入力され、手動での入力作業が減り、完全な支出記録を確保できます。
支出習慣レポート
ビジュアル分析は、収入と支出をカテゴリ別に時系列で分析し、より賢い予算決定を行うのに役立つパターンを明らかにします。
プログレッシブWebアプリ
モバイル対応のPWAにより、どのデバイスからでも即座に経費を記録できるため、外出先でも取引を見逃すことはありません。
プライバシー重視の設計
すべての財務データは、お客様自身のサーバーに保持されます。そのため、サードパーティの分析は不要で、サブスクリプション料金もかからず、商用プラットフォームがシャットダウンするリスクもありません。
HostingerでExpensaveを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。