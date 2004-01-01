Expensaveは、自身の財務データを完全に管理したい個人や家族のために構築されたオープンソースの経費追跡アプリケーションです。共有の経費カレンダー、銀行取引明細書のインポート、支出習慣レポートにより、生の取引データを、お金がどこに使われているかを理解するのに役立つ実用的な洞察に変えます。

自身のVPSでExpensaveをセルフホストすることで、機密性の高い財務データをサードパーティの商用サーバーから保護し、継続的なサブスクリプション料金を排除し、認証情報を共有することなく、すべての世帯メンバーにアクセスを提供します。— 自動バックアップが長年の支出履歴を保護します。