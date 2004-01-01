1クリックインストールでのMoodleデプロイ
世界で最も広く利用されているオープンソースの学習管理システムであり、オンラインコース、評価、研修において4億8,900万人以上のユーザーに信頼されています。
Moodle向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Moodleの活用例
Moodleは、世界で最も人気のあるオープンソースの学習管理システムであり、236ヶ国、152,000以上のサイトで4億8,900万人のユーザーに信頼されています。教育者や研修チームが必要とするあらゆるもの、すなわちコース作成、クイズと評価、ピアレビュー、ディスカッションフォーラム、成績管理、モバイルアクセスなどを、すべて1つのセルフホスト型プラットフォームで提供しています。WCAG 2.1 AAのアクセシビリティに準拠し、2,000以上のプラグインを備えているため、MoodleはK-12の学校から企業の研修部門まで、あらゆる学習環境に適応します。
VPSでMoodleをセルフホストすることで、ユーザーごとのライセンス料が不要になり、コースコンテンツと学習者データの完全な所有権が得られます。ホスト型LMSプロバイダーによる制限を受けることなく、カスタムプラグインのインストール、ブランドテーマの適用、既存の認証システムとの統合が可能です。
Moodleの主な機能
コースビルダー
統合されたエディターで、ビデオ、SCORMパッケージ、クイズ、課題、インタラクティブなアクティビティに対応したドラッグ＆ドロップによるコース編成が可能です。
評価ツール
クイズ、ピア評価、ルーブリックに基づく採点、および自動フィードバックにより、教員は学習者の進捗を評価し、追跡するための柔軟な方法を利用できます。
連携機能
ディスカッションフォーラム、チャットルーム、Wiki、および内蔵のビデオ会議連携は、あらゆる規模でアクティブラーニングとグループインタラクションを促進します。
分析とレポート
カスタマイズ可能なレポートは、コースの完了、クイズのスコア、およびエンゲージメント指標を追跡し、教員が学習に苦戦している学習者を早期に特定できるようにします。
プラグインエコシステム
2,000以上のプラグインが、ゲーミフィケーション、サードパーティ連携、カスタムアクティビティタイプ、および専門的な評価形式でMoodleを拡張します。
HostingerでMoodleを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。