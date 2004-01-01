Moodleは、世界で最も人気のあるオープンソースの学習管理システムであり、236ヶ国、152,000以上のサイトで4億8,900万人のユーザーに信頼されています。教育者や研修チームが必要とするあらゆるもの、すなわちコース作成、クイズと評価、ピアレビュー、ディスカッションフォーラム、成績管理、モバイルアクセスなどを、すべて1つのセルフホスト型プラットフォームで提供しています。WCAG 2.1 AAのアクセシビリティに準拠し、2,000以上のプラグインを備えているため、MoodleはK-12の学校から企業の研修部門まで、あらゆる学習環境に適応します。

VPSでMoodleをセルフホストすることで、ユーザーごとのライセンス料が不要になり、コースコンテンツと学習者データの完全な所有権が得られます。ホスト型LMSプロバイダーによる制限を受けることなく、カスタムプラグインのインストール、ブランドテーマの適用、既存の認証システムとの統合が可能です。