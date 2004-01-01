ワンクリックインストールによるホームページのデプロイ
Dockerコンテナの自動検出機能と100以上のサービス連携に対応したモダンで完全静的なアプリケーションダッシュボード。
Homepage向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Homepageの活用例
Homepageは、高速で安全、かつ高度にカスタマイズ可能なアプリケーションダッシュボードで、すべてのセルフホスト型サービスの一元的なハブとして機能します。YAMLファイルを通じて完全に設定され、Dockerと連携して実行中のコンテナを自動検出、ライブシステムメトリクスとサービスの状態を表示し、リアルタイムデータウィジェット向けに100以上のサードパーティ統合をサポートしています。そのフルスタティックなアーキテクチャにより、瞬時にロードされ、最小限のサーバーリソースしか必要としません。
VPSにHomepageをデプロイし、Dockerソケットに直接アクセスすることで、ライブインフラストラクチャを反映する動的で自己更新型のダッシュボードが作成されます。これにより、新しいコンテナが自動的に表示され、手動での再設定なしにスタックが成長してもダッシュボードの正確性が保たれます。
Homepageの主な機能
「ドッカー 自動検出」
Dockerソケットを介して実行中のコンテナを自動的に検出し、手動で入力することなくダッシュボードに追加します。
100以上のサービス統合機能
Sonarr、Radarr、Plex、Proxmox、その他多数の人気セルフホスト型サービスからのライブデータを、ダッシュボードウィジェットに直接表示します。
YAMLベースの構成
YAMLファイルでダッシュボード構成全体をバージョン管理し、環境間での複製や移行を容易にします。
システム リソース ウィジェット
組み込みウィジェットは、リアルタイムのCPU、メモリ、ディスク使用量を表示するため、「スタートページ」からサーバーの健全性を監視できます。
カスタムCSSとJS
カスタムCSSとJavaScriptを適用することで、組み込みのテーマオプションの範囲を超えてダッシュボードの外観をカスタマイズできます。
HostingerでHomepageを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。