Homepageは、高速で安全、かつ高度にカスタマイズ可能なアプリケーションダッシュボードで、すべてのセルフホスト型サービスの一元的なハブとして機能します。YAMLファイルを通じて完全に設定され、Dockerと連携して実行中のコンテナを自動検出、ライブシステムメトリクスとサービスの状態を表示し、リアルタイムデータウィジェット向けに100以上のサードパーティ統合をサポートしています。そのフルスタティックなアーキテクチャにより、瞬時にロードされ、最小限のサーバーリソースしか必要としません。

VPSにHomepageをデプロイし、Dockerソケットに直接アクセスすることで、ライブインフラストラクチャを反映する動的で自己更新型のダッシュボードが作成されます。これにより、新しいコンテナが自動的に表示され、手動での再設定なしにスタックが成長してもダッシュボードの正確性が保たれます。