ワンクリックインストールでGrimmoryのデプロイ
電子書籍、コミック、オーディオブックを管理でき、メタデータの自動取得と統合リーダーを搭載したセルフホスト型のデジタルライブラリ管理アプリ。
Grimmory向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Grimmoryの活用例
Grimmoryは、散らばったデジタルファイルを美しく整理されたライブラリに変える、包括的なセルフホスト型書籍コレクションマネージャーです。電子書籍（EPUB、MOBI、AZW）、PDF、コミック（CBZ、CBR）、オーディオブック（M4B、MP3）に対応しており、ファイルが追加された瞬間にGoogle Books、Open Library、Amazonからタイトル、カバー、説明、ジャンルを自動的に取得します。
VPSでセルフホストすることで、商用電子書籍サービスによくあるストレージ容量制限、プラットフォームロックイン、コンテンツ監視がなくなります。読書進捗、ハイライト、複数ユーザーアカウントを含むライブラリ全体は、お客様が所有するハードウェア上に保持され、どのブラウザからでもアクセスでき、OPDS経由でKobo電子書籍リーダーと同期できます。
Grimmoryの主な機能
自動メタデータ拡充
カバーアート、著者情報、説明、およびジャンルは、本がインポートされるとGoogle Books、Open Library、Amazonから自動的に取得されます。
内蔵マルチフォーマットリーダー
EPUB、MOBI、AZW、PDF、CBZ、CBRファイルを、カスタマイズ可能なテーマ、フォントサイズ、読書進捗トラッキング機能付きでブラウザで直接閲覧できます。
Kobo ＆ OPDS 同期
ライブラリと読書位置をKobo電子書籍リーダーやOPDS互換アプリに同期し、専用デバイスでシームレスなオフライン読書を可能にします。
「ブックドロップ 自動インポート」
監視フォルダーに新しいファイルをドロップすると、Grimmoryが自動的にインポートします。手動でのアップロードやメタデータ入力は不要です。
複数ユーザーのサポート
閲覧履歴と権限レベルを個別に設定できるアカウントを作成できるため、Grimmoryは1つのライブラリを共有する家族や読書グループに最適です。
HostingerでGrimmoryを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。