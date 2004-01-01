Grimmoryは、散らばったデジタルファイルを美しく整理されたライブラリに変える、包括的なセルフホスト型書籍コレクションマネージャーです。電子書籍（EPUB、MOBI、AZW）、PDF、コミック（CBZ、CBR）、オーディオブック（M4B、MP3）に対応しており、ファイルが追加された瞬間にGoogle Books、Open Library、Amazonからタイトル、カバー、説明、ジャンルを自動的に取得します。

VPSでセルフホストすることで、商用電子書籍サービスによくあるストレージ容量制限、プラットフォームロックイン、コンテンツ監視がなくなります。読書進捗、ハイライト、複数ユーザーアカウントを含むライブラリ全体は、お客様が所有するハードウェア上に保持され、どのブラウザからでもアクセスでき、OPDS経由でKobo電子書籍リーダーと同期できます。