pycswは、Pythonで記述されたオープンソースのOGC Catalogue Service for the Web (CSW) サーバーであり、国家空間データインフラ、研究機関、ジオポータルによって地理空間メタデータを公開するために使用されています。これはOGCリファレンス実装であり、CSW 2.0.2、CSW 3.0、OGC API - Records、OpenSearch、OAI-PMH、およびSRUに完全に準拠しているため、カスタムアダプターなしで他のカタログやクライアントが相互運用できます。

VPSでpycswをセルフホストすることで、空間データポータルを支えるメタデータインデックスの完全な所有権が得られ、サードパーティのカタログサービスに依存する必要がありません。このテンプレートは、迅速な開始のためにSQLiteリポジトリが事前に構成されており、大規模なデプロイメント向けにPostgreSQLまたはPostGISをバックエンドとするように再構成できます。