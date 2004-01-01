pycswの1クリックインストールによるデプロイ
オープン標準を介して地理空間メタデータを公開および検索するOGC認定カタログサーバーです。
pycsw向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
pycswの活用例
pycswは、Pythonで記述されたオープンソースのOGC Catalogue Service for the Web (CSW) サーバーであり、国家空間データインフラ、研究機関、ジオポータルによって地理空間メタデータを公開するために使用されています。これはOGCリファレンス実装であり、CSW 2.0.2、CSW 3.0、OGC API - Records、OpenSearch、OAI-PMH、およびSRUに完全に準拠しているため、カスタムアダプターなしで他のカタログやクライアントが相互運用できます。
VPSでpycswをセルフホストすることで、空間データポータルを支えるメタデータインデックスの完全な所有権が得られ、サードパーティのカタログサービスに依存する必要がありません。このテンプレートは、迅速な開始のためにSQLiteリポジトリが事前に構成されており、大規模なデプロイメント向けにPostgreSQLまたはPostGISをバックエンドとするように再構成できます。
pycswの主な機能
OGC認定サーバー
CSW 2.0.2、CSW 3.0、および OGC API - Records に準拠した OGCリファレンス実装をすぐに実行できます。
複数のカタログAPI
幅広いクライアント互換性を実現するために、CSW、OGC API - Records、OpenSearch、OAI-PMH、およびSRUを通じて、同じメタデータリポジトリを公開します。
INSPIRE と ISO サポート
ISO 19115 / 19139 レコードを公開し、欧州空間データ指令の要件を満たすためにINSPIREプロファイルを有効にします。
「連合型検索」
リモートCSWカタログ全体で分散検索を設定することで、単一のクエリで自身のレコードとフェデレーションされたピアの両方を一度に検索できるようにします。
柔軟なリポジトリ
バンドルされているSQLiteストアから開始し、レコード量が増加するにつれてPostgreSQL、PostGIS、またはその他のサポートされているバックエンドに切り替えます。
Pythonエコシステム
pycswプラグインを通じて動作を拡張し、pygeoapi、OWSLib、GeoNodeといったより広範なgeopythonスタックと統合します。
Hostingerでpycswを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。