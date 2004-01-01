Multicaは、コーディングAIエージェントを単発のチャットセッションとしてではなく、チームメイトのように扱うことができるオープンソースのマネージドエージェントプラットフォームです。特定のエージェントにタスクを割り当て、リアルタイムでその進捗を監視し、チームが協力するにつれて時間とともに蓄積される再利用可能なスキルライブラリを構築できます。これは、マシンを中央サーバーに接続する軽量なデーモンを介して、ローカルにインストールされたあらゆるエージェントCLI（Claude Code、Codex、GitHub Copilot、Geminiなど）をサポートしています。

VPSでMulticaをセルフホストすることで、すべてのタスク、コード変更、統合クレデンシャルを独自のインフラストラクチャ内に保持でき、シートごとの料金やサードパーティのエージェントテレメトリは一切かかりません。pgvectorを搭載したPostgreSQLは事前設定済みで提供されるため、プラットフォームは初回起動時から本番環境に対応しています。