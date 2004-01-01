Multicaの1クリックインストールデプロイ
コーディングAIエージェントを、作業を割り当てられるチームメイトに変えるオープンソースのマネージドエージェントプラットフォームです。
Multica向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Multicaの活用例
Multicaは、コーディングAIエージェントを単発のチャットセッションとしてではなく、チームメイトのように扱うことができるオープンソースのマネージドエージェントプラットフォームです。特定のエージェントにタスクを割り当て、リアルタイムでその進捗を監視し、チームが協力するにつれて時間とともに蓄積される再利用可能なスキルライブラリを構築できます。これは、マシンを中央サーバーに接続する軽量なデーモンを介して、ローカルにインストールされたあらゆるエージェントCLI（Claude Code、Codex、GitHub Copilot、Geminiなど）をサポートしています。
VPSでMulticaをセルフホストすることで、すべてのタスク、コード変更、統合クレデンシャルを独自のインフラストラクチャ内に保持でき、シートごとの料金やサードパーティのエージェントテレメトリは一切かかりません。pgvectorを搭載したPostgreSQLは事前設定済みで提供されるため、プラットフォームは初回起動時から本番環境に対応しています。
Multicaの主な機能
マルチエージェントサポート
Claude Code、Codex、GitHub Copilot、Gemini、およびその他のコーディングエージェントCLIを単一のダッシュボードを通じて接続します。
ローカル実行デーモン
軽量なデーモンがお客様ご自身のマシン上で動作するため、エージェントは実際のワークスペースと、お客様が既にお持ちの認証情報を使用して実行されます。
タスクの割り当てと追跡
特定の担当者に作業を割り当て、チャットスレッドをポーリングすることなく、リアルタイムで進捗、成果、決定を追跡します。
「再利用可能なスキルライブラリ」
エージェントのスキルを一度習得し、それらをワークスペースやチームメイト全体で再適用することで、時間とともに能力が向上します。
ウェブフック自動化
GitHub、Lark、または任意の外部サービスから、組み込みのオートパイロットウェブフックハンドラーを介してエージェントワークフローをトリガーします。
セルフホスト型データの所有権
すべてのタスク、コード変更、統合認証情報は、テレメトリーやシートごとの料金なしで、お客様のVPS上に保持されます。
HostingerでMulticaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。