HugoはGoで書かれており、数ミリ秒で完全なウェブサイトを構築できる、世界最速の静的サイトジェネレーターです。ドキュメントポータル、マーケティングサイト、個人ブログ、企業ウェブサイトを支えており、個々の開発者からKubernetes、Netlify、Let's Encryptのような主要な組織まで、幅広いチームで利用されています。

独自のVPSでHugoをセルフホストすると、どこからでもアクセス可能な永続的な開発環境が得られます。これは、分散チーム、自動ビルドパイプライン、ステージング環境に最適です。サイトの足場、テーマ設定、コンテンツは、サードパーティのホスティングサービスに依存することなく、常にSSH経由で利用可能です。