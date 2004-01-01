Hugoのワンクリックデプロイ
ドキュメントサイト、ブログ、ポートフォリオを構築するための、世界最速の静的サイトジェネレーターです。
Hugo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Hugoの活用例
HugoはGoで書かれており、数ミリ秒で完全なウェブサイトを構築できる、世界最速の静的サイトジェネレーターです。ドキュメントポータル、マーケティングサイト、個人ブログ、企業ウェブサイトを支えており、個々の開発者からKubernetes、Netlify、Let's Encryptのような主要な組織まで、幅広いチームで利用されています。
独自のVPSでHugoをセルフホストすると、どこからでもアクセス可能な永続的な開発環境が得られます。これは、分散チーム、自動ビルドパイプライン、ステージング環境に最適です。サイトの足場、テーマ設定、コンテンツは、サードパーティのホスティングサービスに依存することなく、常にSSH経由で利用可能です。
Hugoの主な機能
ミリ秒ビルド時間
Hugoは、数千ページに及ぶような大規模なサイトでも1秒未満で構築し、JavaScriptベースのジェネレーターよりも劇的に高速です。
依存関係ゼロ
Hugoは単一のバイナリとして提供され、ランタイム依存関係がなく、バージョン競合を排除し、デプロイメントパイプラインを簡素化します。
組み込みアセットパイプライン
追加のビルドツールなしで、ネイティブ画像処理、JavaScriptバンドル、Sassコンパイル、およびTailwindCSSをサポートします。
ライブリロードサーバ
組み込み開発サーバーは、コンテンツとデザインの変更を即座に反映し、サイト開発中のイテレーションを加速させます。
「多言語サポート」
ネイティブi18nは、言語ごとのコンテンツ、URL、メニューにより、プラグインなしで多言語サイトの構築を簡単にします。
HostingerでHugoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。