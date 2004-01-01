Rybbitは、Googleアナリティクスに代わる現代的な選択肢として設計された、プライバシーを重視したWeb解析プラットフォームです。Cookieやサイト横断トラッキングを使用せずに、ページビュー、セッション、直帰率、リファラー、地理データ、セッションリプレイを提供するため、GDPRへの準拠は後付けではなく、組み込みの機能となっています。

高性能なイベントストレージにはClickHouseを、アプリケーションデータにはPostgreSQLを採用しており、Rybbitは大量のイベントを高速なダッシュボードクエリで処理します。セルフホスティングにより、サイトごとの料金やデータ保持期間の制限がなくなり、すべてのプロパティにおける訪問者データを完全に所有できます。