Rybbitの1クリックデプロイ
クッキー、トラッキングスクリプト、または侵襲的なデータ収集を伴わずに訪問者の行動を追跡する、現代的なオープンソースのウェブ分析プラットフォームです。
Rybbit向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Rybbitの活用例
Rybbitは、Googleアナリティクスに代わる現代的な選択肢として設計された、プライバシーを重視したWeb解析プラットフォームです。Cookieやサイト横断トラッキングを使用せずに、ページビュー、セッション、直帰率、リファラー、地理データ、セッションリプレイを提供するため、GDPRへの準拠は後付けではなく、組み込みの機能となっています。
高性能なイベントストレージにはClickHouseを、アプリケーションデータにはPostgreSQLを採用しており、Rybbitは大量のイベントを高速なダッシュボードクエリで処理します。セルフホスティングにより、サイトごとの料金やデータ保持期間の制限がなくなり、すべてのプロパティにおける訪問者データを完全に所有できます。
Rybbitの主な機能
クッキー不要トラッキング
クッキーやフィンガープリントを使用せずに訪問者を追跡し、GDPRおよびCCPAに準拠したまま同意バナーの必要性をなくします。
「セッションリプレイ」
訪問者がサイトをどのように操作し、どこで離脱しているかを正確に理解するため、ユーザーセッションを記録し、再生します。
カスタムイベントトラッキング
カスタムイベントとJSONプロパティを使用してユーザーのあらゆるインタラクションを捕捉し、詳細なファネル分析とコンバージョン最適化に役立てます。
リアルタイムダッシュボード
ライブ訪問者数、アクティブなページ、リアルタイムのメトリック更新を確認することで、トラフィックの急増を発生と同時に監視できます。
「マルチサイトのサポート」
複数のウェブサイトのアナリティクスを、チーム向けの組織レベルのアクセス制御を備えた1つのダッシュボードから管理します。
HostingerでRybbitを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。