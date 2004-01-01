Dragonflyの1クリックインストール
高性能なRedis互換インメモリデータストアは、最新のハードウェア向けに設計されており、Redisと比較して最大25倍のスループットを提供します。
Dragonfly向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Dragonflyの活用例
Dragonflyは、RedisおよびMemcached APIと完全に互換性のある最新のインメモリデータストアです。これは、Redisを使用する既存のアプリケーションが、接続文字列を変更するだけでDragonflyに切り替えられることを意味します。共有なしのスレッドごとのコアアーキテクチャを使用してマルチコアCPU向けにゼロから構築されたDragonflyは、同じハードウェアでRedisよりも最大25倍のスループットを実現し、同じデータセットに対してはるかに少ないメモリを使用します。
Dragonflyをセルフホストすることで、操作ごとのコストや接続制限なしで、アプリケーションに高性能なキャッシュとデータ構造ストアを提供します。内蔵のHTTP管理コンソールは、どのブラウザからでもアクセスできるサーバーメトリクスと診断機能を提供し、Redis CLIおよびすべてのRedisクライアントライブラリとの完全な互換性も備えています。
Dragonflyの主な機能
Redis API 互換
Redisの代替としてドロップインできます — Redisクライアントライブラリを使用するあらゆるアプリは、接続文字列を変更するだけでDragonflyで動作します。
25倍 Redis スループット
マルチスレッド共有なしアーキテクチャは、すべてのCPUコアを最大限に活用し、同じハードウェア上のシングルスレッドRedisと比較して、1秒あたりの操作数を最大25倍向上させます。
メモリ使用量の低減
新しいデータ構造の実装により、同じデータセットの場合、Redisと比較してメモリ消費量を最大30％削減し、より小さなVPSにより多くのデータを保存できるようになります。
組み込み管理コンソール
同じポートにあるHTTP管理インターフェースは、サーバー統計、メモリ使用量、ブラウザから直接アクセスできる診断機能を提供します。
Memcached 互換
Redisコマンドに加えてMemcachedテキストプロトコルコマンドも受け入れ、両方のキャッシュシステムのドロップイン代替として同時に機能します。
HostingerでDragonflyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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