Dragonflyは、RedisおよびMemcached APIと完全に互換性のある最新のインメモリデータストアです。これは、Redisを使用する既存のアプリケーションが、接続文字列を変更するだけでDragonflyに切り替えられることを意味します。共有なしのスレッドごとのコアアーキテクチャを使用してマルチコアCPU向けにゼロから構築されたDragonflyは、同じハードウェアでRedisよりも最大25倍のスループットを実現し、同じデータセットに対してはるかに少ないメモリを使用します。

Dragonflyをセルフホストすることで、操作ごとのコストや接続制限なしで、アプリケーションに高性能なキャッシュとデータ構造ストアを提供します。内蔵のHTTP管理コンソールは、どのブラウザからでもアクセスできるサーバーメトリクスと診断機能を提供し、Redis CLIおよびすべてのRedisクライアントライブラリとの完全な互換性も備えています。