Firefly IIIは、セルフホスト型個人財務管理の決定版です。プロの会計ソフトウェアの精度で収入、支出、予算を追跡するための包括的なプラットフォームを提供します。複式簿記システムは、完全な発生源と宛先のコンテキストですべての取引を記録し、いつでも監査できる正確な台帳を作成します。

独自のVPSでセルフホストすることにより、サードパーティのアグリゲーターと機密性の高い財務データを共有するリスクを排除し、サブスクリプション料金なし、データマイニングなしで、純資産、支出習慣、口座残高が厳密に機密性を保たれることを確保します。