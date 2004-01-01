Collabora Online の1クリックインストール
LibreOfficeをベースにしたセルフホスト型オンラインオフィススイートで、チームがブラウザでドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションを共同編集できます。
Collabora Online向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Collabora Onlineの活用例
Collabora Onlineは、LibreOfficeテクノロジーをベースにしたセルフホスト型のオンラインオフィススイートで、完全にブラウザ内で動作します。チームは、Nextcloud、Seafile、Pydio CellsなどのファイルストレージアプリからWord、Excel、PowerPointドキュメントを直接開き、ライブカーソル、コメント、変更履歴、インスタントプレビューを使用してリアルタイムで共同編集します。デスクトップクライアント、Microsoft 365、Google Workspaceは不要です。
独自のVPSでCollaboraをセルフホストすることで、すべてのドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションを管理下のインフラストラクチャに保持できます。このカタログにあるファイルストレージアプリのいずれかと組み合わせることで、完全なファイル形式互換性とユーザーごとの料金なしで、クラウドオフィススイートの完全なオンプレミス代替品をチームに提供できます。
Collabora Onlineの主な機能
リアルタイムコラボレーション
複数のユーザーが、ライブカーソル、コメント、および変更の即時同期機能を使用して、同じWord、Excel、またはPowerPointファイルを同時に編集できます。
Microsoft Office 互換性
LibreOfficeがOOXML形式をネイティブレンダリングするため、変換ロスなく.docx、.xlsx、.pptxファイルを開いたり保存したりできます。
ファイルストレージと連携します。
ホストアプリにコード変更を加えることなく、Nextcloud、Seafile、Pydio Cells、およびその他のWOPI対応ファイルサーバーと連携します。
変更履歴とコメントの追跡
デスクトップ版オフィススイートでおなじみの変更履歴モード、インラインコメント、提案、バージョン履歴を使用してドキュメントをレビューします。
モバイル・タブレット対応
タッチに最適化されたエディターインターフェースは、携帯電話、タブレット、Chromebookで動作します。そのため、寄稿者はどのデバイスからでも編集できます。
HostingerでCollabora Onlineを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。