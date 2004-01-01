Collabora Onlineは、LibreOfficeテクノロジーをベースにしたセルフホスト型のオンラインオフィススイートで、完全にブラウザ内で動作します。チームは、Nextcloud、Seafile、Pydio CellsなどのファイルストレージアプリからWord、Excel、PowerPointドキュメントを直接開き、ライブカーソル、コメント、変更履歴、インスタントプレビューを使用してリアルタイムで共同編集します。デスクトップクライアント、Microsoft 365、Google Workspaceは不要です。

独自のVPSでCollaboraをセルフホストすることで、すべてのドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションを管理下のインフラストラクチャに保持できます。このカタログにあるファイルストレージアプリのいずれかと組み合わせることで、完全なファイル形式互換性とユーザーごとの料金なしで、クラウドオフィススイートの完全なオンプレミス代替品をチームに提供できます。