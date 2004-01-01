Ziplineの1クリックデプロイ
ShareX互換のファイルおよび画像アップロードサーバーで、洗練されたダッシュボードと組み込みのリンク短縮機能を備えています。
Zipline向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Ziplineの活用例
Ziplineは、データを完全に管理しながら、高速で信頼性の高い共有を必要とするパワーユーザー向けに設計された、セルフホスト型のファイルおよび画像アップロードサーバーです。ShareX、Flameshot、その他のスクリーンショットツールをすぐにサポートしており、Imgurやfile.ioのようなクラウドベースのアップロードサービスをシームレスに置き換えることができます。
単純なアップロードに加えて、ZiplineにはURL短縮、コードペーストビン、フォルダー整理、埋め込みカスタマイズ、ユーザー管理が含まれています。独自のVPSでセルフホストすることにより、無制限のストレージ、ファイルサイズ制限なし、そしてすべてのアップロードに対する完全なプライバシーが実現します。
Ziplineの主な機能
ShareX統合
ネイティブのShareX、Flameshot、およびカスタムアップローダーのサポートにより、数秒でスクリーンショットをキャプチャして共有できます。
組み込みURL短縮機能
別途サービスを必要とせず、1つのダッシュボードからファイルアップロードと同時にリンクを短縮できます。
User management
個別のアップロード割り当て量、権限、および個別のファイルライブラリを持つ複数のアカウントを作成できます。
埋め込みのカスタマイズ
共有リンクがDiscord、Slack、ソーシャルメディアでリッチプレビューを表示できるように、OpenGraph埋め込みをカスタマイズします。
コードペーストビン
自動言語検出機能と有効期限オプション付きで、構文ハイライトされたコードスニペットを共有できます。
HostingerでZiplineを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。