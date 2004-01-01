Ziplineは、データを完全に管理しながら、高速で信頼性の高い共有を必要とするパワーユーザー向けに設計された、セルフホスト型のファイルおよび画像アップロードサーバーです。ShareX、Flameshot、その他のスクリーンショットツールをすぐにサポートしており、Imgurやfile.ioのようなクラウドベースのアップロードサービスをシームレスに置き換えることができます。

単純なアップロードに加えて、ZiplineにはURL短縮、コードペーストビン、フォルダー整理、埋め込みカスタマイズ、ユーザー管理が含まれています。独自のVPSでセルフホストすることにより、無制限のストレージ、ファイルサイズ制限なし、そしてすべてのアップロードに対する完全なプライバシーが実現します。