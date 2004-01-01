Dependency-Trackの1クリックインストール
脆弱性、古いコンポーネント、およびライセンスリスクについてソフトウェア部品表を継続的に監視するオープンソースのコンポーネント分析プラットフォームです。
Dependency-Track向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Dependency-Trackの活用例
Dependency-Trackは、セキュリティチームとエンジニアリングチームに、ソフトウェアサプライチェーンのリスクに対する継続的な可視性を提供するOWASPのフラッグシッププロジェクトです。CycloneDX形式のソフトウェア部品表（SBOM）ドキュメントを取り込み、国家脆弱性データベース、GitHub Advisories、OSS Index、VulnDBなどの信頼できる脆弱性情報源に対してすべてのコンポーネントを分析します。これにより、単一のCVE開示が、影響を受けるライブラリを出荷するすべてのプロジェクトで直ちに明らかになります。
Dependency-Trackをセルフホストすることで、独自のアプリケーションに関するSBOMと脆弱性の発見結果を完全にインフラストラクチャ内に保持できます。これは、サプライチェーンのテレメトリをどこに配置できるかについて、規制上または契約上の制約がある組織にとって重要です。PostgreSQLをバックエンドとするデプロイメントは、すべてのリリースにおけるコンポーネントインベントリとポリシー決定の完全な監査証跡を保持します。
Dependency-Trackの主な機能
SBOM取り込み
CI/CDパイプライン、ビルドツール、SCAスキャナーから直接CycloneDXの部品表を受け入れます。アプリケーションホストへのエージェントのインストールは不要です。
複数ソースの脆弱性情報
NVD、GitHub Advisories、OSS Index、VulnDBに対してすべてのコンポーネントを関連付け、新たに開示されたCVEが影響を受けるすべてのプロジェクトで直ちに表面化するようにします。
ポリシーエンジン
脆弱性の深刻度、ライセンスの種類、コンポーネントの経過期間に関するポリシーを定義し、適用します。プロジェクトが組織の基準に違反した場合は、CIビルドを失敗させます。
ライセンス準拠
依存関係グラフ全体で、すべてのライセンスを特定し、リリースに組み込まれる前に互換性のないライセンスや制限付きライセンスにフラグを立てます。
EPSS および悪用コンテキスト
Exploit Prediction Scoring Systemと既知の悪用指標を使用して検出結果の優先順位を付け、最も攻撃される可能性が高い脆弱性に修正作業を集中させます。
REST APIとウェブフック
フルREST APIと、Slack、Microsoft Teams、Jira、ウェブフックへのアウトバウンド通知により、既存のチケット発行およびアラートワークフローに検出結果を組み込むことができます。
HostingerでDependency-Trackを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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