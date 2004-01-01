Dependency-Trackは、セキュリティチームとエンジニアリングチームに、ソフトウェアサプライチェーンのリスクに対する継続的な可視性を提供するOWASPのフラッグシッププロジェクトです。CycloneDX形式のソフトウェア部品表（SBOM）ドキュメントを取り込み、国家脆弱性データベース、GitHub Advisories、OSS Index、VulnDBなどの信頼できる脆弱性情報源に対してすべてのコンポーネントを分析します。これにより、単一のCVE開示が、影響を受けるライブラリを出荷するすべてのプロジェクトで直ちに明らかになります。

Dependency-Trackをセルフホストすることで、独自のアプリケーションに関するSBOMと脆弱性の発見結果を完全にインフラストラクチャ内に保持できます。これは、サプライチェーンのテレメトリをどこに配置できるかについて、規制上または契約上の制約がある組織にとって重要です。PostgreSQLをバックエンドとするデプロイメントは、すべてのリリースにおけるコンポーネントインベントリとポリシー決定の完全な監査証跡を保持します。