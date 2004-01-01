Mealieは、ワンクリックで任意のウェブサイトからレシピをインポートできるセルフホスト型のレシピ管理ツールです。広告や不要な情報を排除し、クリーンで検索可能なレシピをサーバーに永続的に保存します。タグや料理の種類でレシピを整理し、分量を自動で調整し、栄養情報を表示する機能も備えており、これらすべてをモバイルフレンドリーな調理モードで利用できます。

Mealieをセルフホストすれば、ウェブサイトの閉鎖やプラットフォームの変更に左右されず、レシピコレクションを永続的に保持できます。家族全員で同じライブラリにアクセスし、毎週の献立作成から統合された買い物リストを生成でき、これらすべてをサブスクリプション料金なしで利用可能です。