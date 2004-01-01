Mealieの1クリックインストール
任意のURLからレシピをインポートし、週ごとの献立と買い物リストを作成できるセルフホスト型レシピ管理ツールです。
Mealie向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mealieの活用例
Mealieは、ワンクリックで任意のウェブサイトからレシピをインポートできるセルフホスト型のレシピ管理ツールです。広告や不要な情報を排除し、クリーンで検索可能なレシピをサーバーに永続的に保存します。タグや料理の種類でレシピを整理し、分量を自動で調整し、栄養情報を表示する機能も備えており、これらすべてをモバイルフレンドリーな調理モードで利用できます。
Mealieをセルフホストすれば、ウェブサイトの閉鎖やプラットフォームの変更に左右されず、レシピコレクションを永続的に保持できます。家族全員で同じライブラリにアクセスし、毎週の献立作成から統合された買い物リストを生成でき、これらすべてをサブスクリプション料金なしで利用可能です。
Mealieの主な機能
ワンクリックインポート
任意のレシピURLを貼り付けると、Mealieが自動的に材料と手順を抽出し、手動でコピーする時間を大幅に節約できます。
食事計画カレンダー
レシピを週ごとのカレンダーにドラッグし、計画されたすべての食事の買い物リストをワンクリックでまとめて作成できます。
レシピの分量調整
分量を調整すると、すべての材料の分量が瞬時に再計算されます。手動での計算は不要です。
家族共有
マルチユーザーサポートにより、家族全員が同じレシピライブラリを閲覧し、食事プランに貢献できるようになります。
永続ストレージ
あなたのVPSに保存されたレシピは、元のウェブサイトが変更されたり、コンテンツが削除されたり、オフラインになったりしても、引き続きアクセス可能です。
HostingerでMealieを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。